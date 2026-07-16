НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске женщина вернулась из поездки, а телевизор в малосемейке куда-то пропал

Личность злоумышленника установили за несколько часов

16 июля 2026, 14:42, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае полицейские по горячим следам раскрыли кражу из малосемейного общежития, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница Рубцовска. Она рассказала, что, уезжая по личным делам, попросила знакомого присмотреть за сохранностью имущества в комнате.

«По возвращении домой не обнаружила телевизора. Материальный ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Личность злоумышленника установили за несколько часов. Им оказался 26-летний житель Змеиногорского района. Молодой человек, воспользовавшись свободным доступом в помещение, похитил телевизор и сдал его в ломбард.

Правоохранители изъяли телевизор, после завершения всех процессуальных действий его вернут законной владелице.

Ранее в Алтайском крае мужчина украл картошку, соленья, ковш и телевизор и попался полиции. Он рассказал, что увидел на доме замок и решил проверить, что там можно похитить.

Рубцовск Криминал
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:22:20 16-07-2026

зачем в таких условиях жить?! шок. купите квартиру да живите

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:17 16-07-2026

Гость (15:22:20 16-07-2026) зачем в таких условиях жить?! шок. купите квартиру да живит... из разряда "пусть едят пироженое

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:00 16-07-2026

Гость (15:45:17 16-07-2026) из разряда "пусть едят пироженое... нет, пусть живут в конюшне, так что-ли по-вашему? зачем жить то тогда? в таких условиях ...это унизительно просто

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:50 16-07-2026

Гость (15:45:17 16-07-2026) из разряда "пусть едят пироженое... дом в селе стоит 150-500 тыс. в чем вопрос? какие пирожные, при чем тут антуанетта, скромнее мыслите? вы сразу представили мраморные апартаменты в 300 метров, да? жить нормально просто нужно стремиться, а не это вот все. семейки/конуры/клетушки

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:46:46 16-07-2026

Гость (18:12:50 16-07-2026) дом в селе стоит 150-500 тыс. в чем вопрос? какие пирожные, ... Проще навариться на 5 ярдов чем на 0.5 милл.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валя Glass

20:29:54 16-07-2026

Гость (15:22:20 16-07-2026) зачем в таких условиях жить?! шок. купите квартиру да живит... Ага, ну хотя бы метров 50 квадратных

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:29 16-07-2026

Хоть пианину на месте оставили.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров