В Рубцовске женщина вернулась из поездки, а телевизор в малосемейке куда-то пропал

Личность злоумышленника установили за несколько часов

16 июля 2026, 14:42, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае полицейские по горячим следам раскрыли кражу из малосемейного общежития, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница Рубцовска. Она рассказала, что, уезжая по личным делам, попросила знакомого присмотреть за сохранностью имущества в комнате.

«По возвращении домой не обнаружила телевизора. Материальный ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Личность злоумышленника установили за несколько часов. Им оказался 26-летний житель Змеиногорского района. Молодой человек, воспользовавшись свободным доступом в помещение, похитил телевизор и сдал его в ломбард.

Правоохранители изъяли телевизор, после завершения всех процессуальных действий его вернут законной владелице.

Ранее в Алтайском крае мужчина украл картошку, соленья, ковш и телевизор и попался полиции. Он рассказал, что увидел на доме замок и решил проверить, что там можно похитить.