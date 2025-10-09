На Алтае к пьяной спящей женщине зашел сосед и совершил преступление

Как пояснил мужчина, ему это было необходимо

09 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае правоохранители раскрыли кражу микроволновой печи из комнаты общежития в Рубцовске, в которой проживает 59-летняя женщина, сообщает региональное МВД.

«После распития спиртных напитков уснула и оставила дверь открытой. Когда проснулась, то обнаружила, что из ее комнаты пропала микроволновая печь. Причиненный ущерб составил порядка пяти тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, 55-летний сосед по общежитию увидел, что женщина спит, и забрал микроволновку. Правоохранителям он пояснил, что данное устройство ему больше необходимо в домашнем хозяйстве. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

