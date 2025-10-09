На Алтае к пьяной спящей женщине зашел сосед и совершил преступление
Как пояснил мужчина, ему это было необходимо
09 октября 2025, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители раскрыли кражу микроволновой печи из комнаты общежития в Рубцовске, в которой проживает 59-летняя женщина, сообщает региональное МВД.
«После распития спиртных напитков уснула и оставила дверь открытой. Когда проснулась, то обнаружила, что из ее комнаты пропала микроволновая печь. Причиненный ущерб составил порядка пяти тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, 55-летний сосед по общежитию увидел, что женщина спит, и забрал микроволновку. Правоохранителям он пояснил, что данное устройство ему больше необходимо в домашнем хозяйстве. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее другой житель Рубцовска украл у собутыльника телевизор и попался полиции.
6 лет за микроволновку и 8 лет за убийство, жизнь человека равна микроволновке в нашем уголовном кодексе.
12:38:42 09-10-2025
Гость (11:43:37 09-10-2025) 6 лет за микроволновку и 8 лет за убийство, жизнь человека р... И домашний арест за 1,5 лярда)
12:59:41 09-10-2025
Манишину за 11 убийств дали 25 лет. По 2,5 года за каждое убийство, точнее изнасилование, а потом убийство, чтобы скрыть изнасилование. Может только ему так мало. Писали, что он мучался угрызением совести, а на суде попросил прощения?
13:14:21 09-10-2025
Гость (12:59:41 09-10-2025) Манишину за 11 убийств дали 25 лет. По 2,5 года за каждое у... да там больше 80 скорее всего было. Просто в соседних регионах висяки скорее всего не поднимали и не рассматривали и здесь часть дел не стали ему вменять. А надо было просто с пристрастием допрашивать
Человек обычный такое сотворить априори не может. Дьявол в нем. И допрашивать надо таких по книге МОЛОТ ВЕДЬМ и еще ряду учебников по инквизиции. Там подробно все расписано как что. Соблюдай все это и он тебе расскажет все абсолютно. В инквизиции такие соловьями заливались на допросах
13:37:34 09-10-2025
Холмс (13:14:21 09-10-2025) да там больше 80 скорее всего было. Просто в соседних регион... Одного уже допросили по этому делу. Видать тоже с пристрастием.
14:49:04 09-10-2025
Холмс (13:14:21 09-10-2025) да там больше 80 скорее всего было. Просто в соседних регион... Под пытками любой сознается в чем угодно и ты в том числе.
22:53:50 09-10-2025
Холмс (13:14:21 09-10-2025) да там больше 80 скорее всего было. Просто в соседних регион... Точно также как нормальный человек не станет интересоваться подобными книгами. А вы прям в теме.
22:31:24 09-10-2025
Ну нифига себе картинка, прям спящая красавица, а не 59- илетняя пьянь