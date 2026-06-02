В Сибири женщина пыталась инсценировать свое похищение, чтобы отомстить супругу

Мужчина подал на бывшую жену в суд за клевету

02 июня 2026, 12:17, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новосибирец Евгений познакомился с девушкой Галиной* на сайте знакомств в 2022 году. В тот момент мужчина разводился с первой женой, делил имущество и планировал продать квартиру.

«Через месяц отношений Галина предложила расписаться, хотя мы были вместе всего несколько недель, но я отказался, это было слишком быстро», — рассказал "КП-Новосибирск" Евгений.

После продажи квартиры Галина предложила ему съехаться и жить в ее квартире в Пашино, за которую она выплачивала ипотеку.

«Сделай ремонт в моей квартире, будем туда переезжать», — сказала она.

На предложение Евгения сначала зарегистрировать брак последовал ответ: "Мне такой мужчина не нужен, который так отвечает".

Пара несколько раз сходилась и расходилась. Почти каждая ссора, по словам Евгения, заканчивалась разговорами о деньгах.

«Моя зарплата — это моя зарплата, а твоя — наша», — говорила Галина.

После очередной попытки возобновить отношения она прямо заявила: "Будешь высылать деньги — все будет нормально. Не будет денег — до свидания".

Пара все же зарегистрировала брак, но спустя две недели Евгений подал на развод. Поводом стал скандал во время поездки в Хакасию.

«Она устроила истерику, возмутилась после моей просьбы приготовить ужин, схватила гвоздодер и набросилась на меня. Я пытался ее оттолкнуть, отобрал инструмент, а она схватила гвоздодер со словами: "Я тебя сейчас убью"», — рассказывает Евгений.

После этого он предложил развестись. Однако вместо ЗАГСа супруги отправились в полицию. Галина заявила, что муж избил ее.

«Я ее не избивал — я только забирал у нее инструменты, потому что опасался за свою жизнь», — утверждает Евгений.

Через несколько дней Галина потребовала деньги за отказ от претензий.

«Давай 150 тысяч, оплати санаторий — и я заберу заявление», — сказала она.

Евгений ответил, что пусть полиция разбирается сама. В ходе проверки полиция установила, что Галина симулировала последствия нападения. В возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.

На этом скандалы не закончились. Галина обратилась в общественную организацию. По словам Евгения, одна из активисток, Карина*, которая когда-то одалживала деньги Евгению, заявила, что он их ей не вернул, шантажировала его — угрожала опубликовать компрометирующий ролик, если он не заплатит 250 тысяч рублей. Евгений утверждает, что долг он отдавал. Карина обращалась в суд, но иск был полностью отклонен.

5 января 2025 года в соцсетях появился видеоролик с обвинениями в адрес Евгения.

«Начались звонки от бывших коллег, знакомых. Для меня это был сильный удар», — говорит он.

Позже авторы видео признали, что не проверили информацию, и удалили публикацию, но обещанного опровержения не последовало.

Летом 2025 года Галина сама позвонила Евгению и предложила встретиться. В машине она потребовала деньги.

«Если ты мне не дашь денег, я не буду признавать никакую вину. Плати мне за адвоката, хочу в Сочи», — сказала она.

Получив отказ, она открыла дверь и закричала: "Помогите, спасите, меня тут похищают, избивают". Евгений утверждает, что даже не держал ее. Заявление в полицию закончилось отказом в возбуждении дела.

В январе 2026 года Евгений приехал к дому Галины, чтобы пригласить соседа в суд свидетелем.

«Галина села ко мне в машину, пристегнулась ремнем. Я пытаюсь ее отстегнуть, а она специально подставляет руки, чтобы остались синяки», — рассказывает он.

Вышедший знакомый с телефоном заявил о попытке похищения. Экспертиза показала, что синяки — от тупого предмета. Состава преступления снова не нашли.

Евгений подал на бывшую жену в суд за клевету. Суд первой инстанции не увидел клеветы, и мужчина готовит апелляцию.

«Она хочет мне отомстить и получить деньги», — считает он.

*Имена изменены