В Сибири женщина пыталась инсценировать свое похищение, чтобы отомстить супругу
Мужчина подал на бывшую жену в суд за клевету
02 июня 2026, 12:17, ИА Амител
Новосибирец Евгений познакомился с девушкой Галиной* на сайте знакомств в 2022 году. В тот момент мужчина разводился с первой женой, делил имущество и планировал продать квартиру.
«Через месяц отношений Галина предложила расписаться, хотя мы были вместе всего несколько недель, но я отказался, это было слишком быстро», — рассказал "КП-Новосибирск" Евгений.
После продажи квартиры Галина предложила ему съехаться и жить в ее квартире в Пашино, за которую она выплачивала ипотеку.
«Сделай ремонт в моей квартире, будем туда переезжать», — сказала она.
На предложение Евгения сначала зарегистрировать брак последовал ответ: "Мне такой мужчина не нужен, который так отвечает".
Пара несколько раз сходилась и расходилась. Почти каждая ссора, по словам Евгения, заканчивалась разговорами о деньгах.
«Моя зарплата — это моя зарплата, а твоя — наша», — говорила Галина.
После очередной попытки возобновить отношения она прямо заявила: "Будешь высылать деньги — все будет нормально. Не будет денег — до свидания".
Пара все же зарегистрировала брак, но спустя две недели Евгений подал на развод. Поводом стал скандал во время поездки в Хакасию.
«Она устроила истерику, возмутилась после моей просьбы приготовить ужин, схватила гвоздодер и набросилась на меня. Я пытался ее оттолкнуть, отобрал инструмент, а она схватила гвоздодер со словами: "Я тебя сейчас убью"», — рассказывает Евгений.
После этого он предложил развестись. Однако вместо ЗАГСа супруги отправились в полицию. Галина заявила, что муж избил ее.
«Я ее не избивал — я только забирал у нее инструменты, потому что опасался за свою жизнь», — утверждает Евгений.
Через несколько дней Галина потребовала деньги за отказ от претензий.
«Давай 150 тысяч, оплати санаторий — и я заберу заявление», — сказала она.
Евгений ответил, что пусть полиция разбирается сама. В ходе проверки полиция установила, что Галина симулировала последствия нападения. В возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.
На этом скандалы не закончились. Галина обратилась в общественную организацию. По словам Евгения, одна из активисток, Карина*, которая когда-то одалживала деньги Евгению, заявила, что он их ей не вернул, шантажировала его — угрожала опубликовать компрометирующий ролик, если он не заплатит 250 тысяч рублей. Евгений утверждает, что долг он отдавал. Карина обращалась в суд, но иск был полностью отклонен.
5 января 2025 года в соцсетях появился видеоролик с обвинениями в адрес Евгения.
«Начались звонки от бывших коллег, знакомых. Для меня это был сильный удар», — говорит он.
Позже авторы видео признали, что не проверили информацию, и удалили публикацию, но обещанного опровержения не последовало.
Летом 2025 года Галина сама позвонила Евгению и предложила встретиться. В машине она потребовала деньги.
«Если ты мне не дашь денег, я не буду признавать никакую вину. Плати мне за адвоката, хочу в Сочи», — сказала она.
Получив отказ, она открыла дверь и закричала: "Помогите, спасите, меня тут похищают, избивают". Евгений утверждает, что даже не держал ее. Заявление в полицию закончилось отказом в возбуждении дела.
В январе 2026 года Евгений приехал к дому Галины, чтобы пригласить соседа в суд свидетелем.
«Галина села ко мне в машину, пристегнулась ремнем. Я пытаюсь ее отстегнуть, а она специально подставляет руки, чтобы остались синяки», — рассказывает он.
Вышедший знакомый с телефоном заявил о попытке похищения. Экспертиза показала, что синяки — от тупого предмета. Состава преступления снова не нашли.
Евгений подал на бывшую жену в суд за клевету. Суд первой инстанции не увидел клеветы, и мужчина готовит апелляцию.
«Она хочет мне отомстить и получить деньги», — считает он.
*Имена изменены
12:25:42 02-06-2026
Ох и бабье пошло.
13:23:40 02-06-2026
Помогите Евгению. Объясните, что Галина жертву нашла и как ему себя вести. Есть много познавательных видосов, про психопатов и их жертва. Есть только один способ, выйти победителем. Прекратить полностью отношения и бежать. Также их могут остановить ещё тюрьма или смерть.
13:26:40 02-06-2026
Заранее извиняюсь перед всеми читательницами с этим замечательным именем. Ни в коем случае не принимайте это на свой счёт, это всего лишь тонкости перевода.
Итак, в переводе с испанского [gallina] - это курица).
13:46:48 02-06-2026
Гость (13:26:40 02-06-2026) Заранее извиняюсь перед всеми читательницами с этим замечате... Общеизвестная версия, что «Галина» имя греческое, имеет значение «тихая, спокойная».
Из череды эпизодов можно сделать вывод, что персонажи испытывают сильную страсть, не могут жить друг без друга. Судя по всему, у Евгения постоянные финансовые проблемы, патологически жаден, отсюда все несчастья)))
16:29:49 02-06-2026
зумер нарвался на хохлушку. что тут удивительного?