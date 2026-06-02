В ВТБ назвали четыре отрасли, где вырастет партнерство бизнеса и государства

До 2036 года такие проекты могут привлечь до триллиона рублей инвестиций

02 июня 2026, 15:22, ИА Амител

Космос / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Центры обработки данных, решения для умных городов, космическая инфраструктура и промышленность могут стать самыми перспективными направлениями для проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшие десять лет. К такому выводу пришли аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Оценки представлены в аналитическом обзоре, который подготовили к Петербургскому международному экономическому форуму — 2026 (ПМЭФ).

До миллиарда инвестиций

По данным исследования, именно эти четыре направления обладают заметным социально-экономическим эффектом, коммерческим потенциалом и интересом со стороны государства и бизнеса.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что потенциальный объем инвестиций в ГЧП-проекты в этих сферах до 2036 года может составить от 690 до 800 млрд рублей. А при реализации оптимистичного сценария еще больше — около 1,04 трлн руб. до 2036 года.

«Запуск таких инициатив в новых сферах будет способствовать сохранению и повышению компетенций всего инфраструктурного рынка, развитию сложных инструментов финансирования, загрузке мощностей подрядчиков и смежных отраслей, а также увеличению темпов экономического роста», — подчеркнул Виталий Сергейчук.

Четыре драйвера

Один из главных драйверов — центры обработки данных. Рост объема информации, развитие искусственного интеллекта и цифровые задачи государства повышают спрос на новые дата-центры. В ближайшие десять лет капитальные вложения в коммерческие, корпоративные и государственные ЦОДы аналитики оценивают в 1,3–1,5 трлн рублей.

Еще одно направление — умные города. Мировой рынок таких решений за четыре года может увеличиться вдвое. В России объем концессионных и ГЧП-проектов в этой сфере до 2036 года может достичь 140–170 млрд рублей.

В космической отрасли наиболее перспективными для коммерциализации аналитики называют проекты дистанционного зондирования Земли, спутникового интернета и, возможно, космического туризма. Потенциальный объем ГЧП-инициатив в этой сфере до 2036 года оценивают в 170–220 млрд рублей.

В промышленности интерес государства в ближайшие годы сохранится к проектам технологического суверенитета, структурной адаптации экономики и мероприятиям в рамках национальных проектов. За десять лет в смежных промышленных направлениях могут появиться ГЧП-проекты примерно на 210 млрд рублей.

Базовый сценарий потребует активности и от государства, и от бизнеса. Соглашения должны быть гибкими, чтобы быстро учитывать изменения, а стороны — заранее работать с технологическими, юридическими, публичными и другими рисками.

По расчетам аналитиков, запуск таких проектов может снизить нагрузку на бюджет в среднем на 8–10%. Дополнительная выручка смежных отраслей на горизонте десяти лет может составить около 3,8 трлн рублей.

Для оптимистичного сценария нужны длительный период благоприятных денежно-кредитных условий, стимулирование внебюджетных вложений и использование госзаказа там, где коммерческий потенциал проектов ограничен.