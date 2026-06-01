В Алтайском крае зафиксировали рост промышленного производства

Среди отдельных отраслей наиболее высокие темпы роста продемонстрировало производство текстильных изделий

01 июня 2026, 22:37, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Промышленные предприятия Алтайского края по итогам первых четырех месяцев 2026 года показали рост производства. Как следует из данных Алтайкрайстата, индекс промышленного производства в регионе за январь — апрель составил 100,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика отмечена сразу в нескольких отраслях. Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха — на 9,3%. Обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции на 0,9%, а водоснабжение, водоотведение и деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами показали рост на 0,2%.

При этом снижение наблюдалось в добыче полезных ископаемых, где объемы производства сократились на 35,8%.

Среди отдельных отраслей наиболее высокие темпы роста продемонстрировало производство текстильных изделий, которое увеличилось на 173,4%. Существенный прирост также зафиксирован в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования — на 42,6%, производстве прочих готовых изделий — на 41,3%, а также готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 21,3%.

Самое значительное падение объемов выпуска продукции отмечено в металлургическом производстве, где показатель снизился на 47,5%. Производство электрооборудования сократилось на 28,9%.