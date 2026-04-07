Жирное, жареное, копченое, лук, чеснок, виноград и кости могут привести к панкреатиту, анемии, почечной недостаточности

07 апреля 2026, 11:44, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Домашним животным нельзя давать жирную, жареную и копченую пищу, а также кости, виноград, лук и чеснок — это может привести к тяжелым заболеваниям или даже гибели питомца. Об этом РИА Новости рассказала главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова.

«Домашним животным категорически нельзя давать "со стола" жирную, жареную или копченую пищу, например, сало или жаркое из свинины, а также остатки соусов. Все это приводит к острому панкреатиту, который смертельно опасен и лечится только в стационаре», — предупредила ветеринар.

Лук и чеснок в любом виде содержат тиосульфаты, разрушающие красные кровяные тельца и вызывающие гемолитическую анемию. Виноград и изюм даже в малых количествах провоцируют острую почечную недостаточность у собак и кошек.

Особую опасность представляют вареные и трубчатые кости.

«Вареные куриные, рыбьи, говяжьи кости легко раскалываются на острые осколки, которые могут перфорировать пищевод, желудок или кишечник, вызвать непроходимость и перитонит», — пояснила Костикова.

В список запрещенных также попали: сахарозаменитель ксилит (содержится в выпечке), сырое тесто, шоколад, кофеин, авокадо, орехи и любая соленая пища.

Даже если продукт не входит в этот список, кормление "со стола" приучает животное к попрошайничеству, нарушает баланс питательных веществ и часто приводит к хроническим заболеваниям ЖКТ, ожирению и аллергии.