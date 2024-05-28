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Вице-спикер Госдумы Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение никабов

В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан — там ограничение действует с 2023 года

28 мая 2024, 23:22, ИА Амител

Женщины в никабах / Фото: unsplash.com
Женщины в никабах / Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов и иной религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

В пояснительной записке отмечается, что Россия – светское государство, в котором религия не должна ограничивать права граждан или служить основой "создания потенциальных угроз". Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов необходимо ограничивать ношение одежды, скрывающей лицо, ведь в противном случае идентифицировать личность по камерам видеонаблюдения не получится.

В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан – там ограничение действует с 2023 года.

Госдума

Комментарии 5

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Гость

09:56:41 29-05-2024

В Таджикистане(!!!) ношение никабов запрещено. Блогер Гоблин рассказывал, что и в Узбекистане персонажи в никабах - предмет пристального внимания спецслужб, проверок на приверженность к исламскому фундаментализму, ИГИЛу. То есть в Средней Азии видят опасность данного явления. А у нас непонятная толерантность...

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Гость

10:14:22 29-05-2024

нечего лезть в наш "монастырь" со своим уставом! коли приехали, живите по нашим устоям!

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Гость

10:15:18 29-05-2024

считаю, что в этом вопросе даже рассуждать нечего, не мы к ним приехали, а они к нам!

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Гость

11:07:54 29-05-2024

Гость (10:15:18 29-05-2024) считаю, что в этом вопросе даже рассуждать нечего, не мы к н... Так они у себя запрещают носить никабы, но едут к нам - и пожалуйста!

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Светлана

18:21:16 29-05-2024

Я против, чтобы регионы решали этот вопрос. Запрет на никабы должен быть на федеральном уровне. Ибо в НАШЕЙ стране НАШИ законы, то есть со своим уставом в чужой монастырь не надо лезть...

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