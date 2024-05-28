Вице-спикер Госдумы Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение никабов

В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан — там ограничение действует с 2023 года

28 мая 2024, 23:22, ИА Амител

Женщины в никабах / Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов и иной религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

В пояснительной записке отмечается, что Россия – светское государство, в котором религия не должна ограничивать права граждан или служить основой "создания потенциальных угроз". Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов необходимо ограничивать ношение одежды, скрывающей лицо, ведь в противном случае идентифицировать личность по камерам видеонаблюдения не получится.

В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан – там ограничение действует с 2023 года.