Вице-спикер Госдумы Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение никабов
В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан — там ограничение действует с 2023 года
28 мая 2024, 23:22, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов и иной религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.
В пояснительной записке отмечается, что Россия – светское государство, в котором религия не должна ограничивать права граждан или служить основой "создания потенциальных угроз". Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов необходимо ограничивать ношение одежды, скрывающей лицо, ведь в противном случае идентифицировать личность по камерам видеонаблюдения не получится.
В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где запрещено носить никабы, а также Узбекистан – там ограничение действует с 2023 года.
09:56:41 29-05-2024
В Таджикистане(!!!) ношение никабов запрещено. Блогер Гоблин рассказывал, что и в Узбекистане персонажи в никабах - предмет пристального внимания спецслужб, проверок на приверженность к исламскому фундаментализму, ИГИЛу. То есть в Средней Азии видят опасность данного явления. А у нас непонятная толерантность...
10:14:22 29-05-2024
нечего лезть в наш "монастырь" со своим уставом! коли приехали, живите по нашим устоям!
10:15:18 29-05-2024
считаю, что в этом вопросе даже рассуждать нечего, не мы к ним приехали, а они к нам!
11:07:54 29-05-2024
Гость (10:15:18 29-05-2024) считаю, что в этом вопросе даже рассуждать нечего, не мы к н... Так они у себя запрещают носить никабы, но едут к нам - и пожалуйста!
18:21:16 29-05-2024
Я против, чтобы регионы решали этот вопрос. Запрет на никабы должен быть на федеральном уровне. Ибо в НАШЕЙ стране НАШИ законы, то есть со своим уставом в чужой монастырь не надо лезть...