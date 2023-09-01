Власти выбрали подрядчика для строительства дороги по улице 65 лет Победы

Завершить работы организация должна будет до 15 июля 2024 года

01 сентября 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

ООО "Сибинвест" стала подрядчиком, который займется строительством дороги по улице 65 лет Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" на работы выделено 252,8 млн рублей. На участке, протяженностью больше 700 метров, появится ливневая канализация, четырехполосная дорога, тротуар, велодорожки, а также другие элементы благоустройства.

Отмечается, что вдоль дороги высадят деревья.

Закончить работы подрядчик должен до 15 июля 2024 года.