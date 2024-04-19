Большие очки, маска, кепка. Врач рассказала, как аллергикам пережить период цветения

Антигистаминные препараты помогают не всем и не всегда

19 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Человек с аллергией / иллюстрация подготовлена с помощью нейросети

Каждый третий человек на планете Земля страдает от аллергии, и самый распространенный ее вариант – повышенная чувствительность к пыльце. Так что если ваша весна начинается с покрасневших и слезящихся глаз, насморка, першения в горле и чихания – эта статья для вас. Как живется аллергикам в мире, полном угроз, и можно ли наслаждаться красотой цветения без аллергии, рассказала аллерголог-иммунолог клиники "Антуриум" Екатерина Галуцкая.

Почему возникает аллергия

В норме иммунная система защищает организм от генетически чужеродных для него белков: вирусов и бактерий. Аллергия – это ошибочная защитная реакция на в общем-то безопасный раздражитель.

Аллерген – это почти всегда белок. Металлы, лекарства и другие раздражители, которые сами по себе не могут вызвать аллергический ответ, должны соединиться с собственными белками организма (гаптенами) и тогда уже они станут заметными для иммунной системы.

Далеко не каждое вещество способно стать аллергеном. Его молекула должна быть достаточно маленькой, чтобы проникнуть через кожу или слизистые оболочки, и в то же время достаточно большой, чтобы клетки иммунной системы обнаружили ее.

Иммунная система, заметив аллерген, или антиген, в ответ вырабатывает антитело, иммуноглобулин Е. Мало того, что сами они идеально соединяются друг с другом, как ключик с замочком, в тандеме они еще и отлично цепляются на так называемые тучные клетки – их очень много в слизистых оболочках и коже (рот, нос, внутренние органы дыхания, желудочно-кишечный тракт).

Атакованные комплексом "антиген – антитело" тучные клетки разрушаются и выбрасывают огромное количество биологически активных веществ, в первую очередь – гистамина. Так и возникают аллергические реакции: зуд, отек, слезотечение, насморк, чихание и другие.

Как отличить аллергию от ОРВИ

Классическая вирусная или бактериальная картина: цветные густые выделения из носа (желтые или зеленые), больше выделений и сильнее заложенность носа с какой-то одной стороны (может меняться в течение дня), боль в области пазух и повышенная температура тела.

Аллергический насморк сопровождается обильными водянистыми отделениями, многократно повторяющимся подряд чиханием, зудом (носа, глаз, лица), слезотечением, возникает отечность век.

Если у вас два и более симптома из этого списка и подобные состояния часто повторяются (до нескольких раз в месяц), нужна консультация аллерголога-иммунолога.

Чем опасна аллергия

В некоторых случаях аллергические реакции могут вызвать анафилактический шок и отек Квинке, которые смертельно опасны.

"Люди, перенесшие подобные реакции, имеют так называемые аллергопаспорта и носят их с собой повсюду. В документе записаны название аллергена, вызывающего такую реакцию, и необходимый объем первой помощи, вплоть до дозировки нужного препарата. При первых признаках развития анафилактического шока нужно обязательно и как можно быстрее вызывать скорую помощь", – напомнила Екатерина Галуцкая.Аллергия практически никогда не проходит самостоятельно, за исключением некоторых пищевых аллергий детского возраста. Если болезнь не лечить, со временем рецидивирующее состояние может утяжеляться, например, аллергический ринит переходит в бронхиальную астму.

Аллергическую реакцию может вызвать любое вещество. Многие слышали об аллергии на солнечные лучи. Но ее может вызвать и обыкновенная вода. Описаны случаи аллергии даже на собственные слезы.

Весной чаще всего аллергическую реакцию вызывает пыльца растений.

Основной весенний аллерген Алтайского края – это береза. Летом аллергикам досаждают луговые, злаковые и сорные травы.

Еще одна группа аллергенов, которая встречается часто, это пылевой клещ, а также плесневые аллергены – весной во время повышенной влажности им как раз раздолье.

Как спасаться от аллергии на пыльцу

1. Свести время прогулок на улице к минимуму, особенно в сухую и ветреную погоду и сразу после грозы – в таких условиях концентрация пыльцы в воздухе увеличивается.



2. Использовать барьеры на лицо – широкие очки, маска, кепка и т.д.

3. Перед выходом на улицу орошать слизистую носа специальными спреями – они создают защитную пленку и мешают проникновению аллергенов в организм.

4. Вернувшись домой, умыться, промыть нос и глаза проточной водой, по возможности принять душ и помыть волосы.

5. Проветривать помещение как можно реже. Делать это лучше, завешивая окно влажной тканью. По возможности установить кондиционер с функцией очистки воздуха.

6. Свести к минимуму контакты с аллергеном. Уберите все пылесборники – ковры, мягкие игрушки, тяжелые портьеры и т. д. И ежедневно проводите влажную уборку.

7. Обращать внимание на косвенные признаки аллергии, так как многие продукты имеют высокую родственную связь с аллергенами пыльцы. Например, пыльца березы перекликается с плодами розоцветных.

"Если в период цветения березы вы съели яблоко, персик, абрикос или черешню, а в ответ во рту появился зуд, першение, отекли губы – это явный признак, что нужно идти к аллергологу-иммунологу. Лечить аллергокомплекс одними антигистаминами нет никакого смысла", – уверена врач.

Когда развивается аллергия

1. Предрасположенность к аллергии может передаваться по наследству. Но не обязательно.

2. Нездоровый образ жизни – стрессы, хронические заболевания, тяжелое течение беременности могут сбивать иммунитет с "праведного пути".

3. Стерильность – враг человека. Микробное разнообразие должно сопровождать нас с раннего детства. Если ребенок мало общается с другими детьми, животными, если в доме используют большое количество антисептиков – это идеальные условия для развития аллергии. Иммунная система работает постоянно: не встречая реальных врагов, она начинает видеть их там, где их нет.

4. Вредные факторы окружающей среды: выхлопные газы, радиация и т.п.

5. Курение, в том числе пассивное.

"В случае с аллергией даже не обязательно находиться рядом с курильщиком, достаточно зайти в помещение, где курили, через несколько часов: элементы табачного дыма способны попадать в организм не только через дыхательные пути, но и через кожу", – напомнила врач.

Как лечить аллергию

Идеальный вариант – не контактировать с аллергеном. А вообще, аллергия лечится медикаментозно, и процесс этот ступенчатый. В первую очередь, назначают антигистаминные препараты.

Но только их бывает недостаточно. Поэтому уже более века используется аллергенспецифическая иммунная терапия (АСИТ). С ее помощью в организме имитируется контакт с аллергеном и происходит постепенная адаптация:

"Это длительное, но очень эффективное лечение – оно единственное может остановить течение аллергического заболевания, его прогрессирование и присоединение новых аллергенов, помогает сформировать устойчивость против большинства групп аллергенов", – говорит врач.Набирает обороты и таргетная терапия иммунобиологическими препаратами. Они содержат в своем составе антитела, которые блокируют определенные клетки иммунной системы, участвующие в аутоиммунном воспалении. Именно за ней аллергологи видят будущее.