Депутаты предложили переводить аллергиков на удаленную работу в период цветения

Роман Маркаров считает, что точечная дистанционная работа во время пика пыльцы выгодна и сотрудникам, и работодателям

27 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Женщина, работа, ноутбук / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В период активного цветения растений аллергикам стоит предоставлять возможность временно работать удаленно. С такой инициативой в беседе с "Абзацем" выступил депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров.

По прогнозам экспертов, этой весной ожидается пик пыльцы, что может стать серьезным испытанием для людей с поллинозом. Депутат напомнил, что опыт массовой удаленной работы уже есть, и этот инструмент можно использовать точечно.

«Партия "Новые люди" последовательно выступает за современные трудовые отношения, где в центре — человек и его здоровье. Временная удаленка в период цветения для аллергиков была бы простой, но в то же время эффективной мерой, которая выгодна и сотрудникам, и работодателям, так как снижается число больничных, сохраняется продуктивность», — подчеркнул Маркаров.

Помимо сезонной удаленки, депутат отметил необходимость системных мер: грамотного озеленения городов, доступности современной терапии для аллергиков, а также создания условий для сдачи экзаменов школьниками и студентами.