Депутаты предложили переводить аллергиков на удаленную работу в период цветения
Роман Маркаров считает, что точечная дистанционная работа во время пика пыльцы выгодна и сотрудникам, и работодателям
27 марта 2026, 15:15, ИА Амител
В период активного цветения растений аллергикам стоит предоставлять возможность временно работать удаленно. С такой инициативой в беседе с "Абзацем" выступил депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров.
По прогнозам экспертов, этой весной ожидается пик пыльцы, что может стать серьезным испытанием для людей с поллинозом. Депутат напомнил, что опыт массовой удаленной работы уже есть, и этот инструмент можно использовать точечно.
«Партия "Новые люди" последовательно выступает за современные трудовые отношения, где в центре — человек и его здоровье. Временная удаленка в период цветения для аллергиков была бы простой, но в то же время эффективной мерой, которая выгодна и сотрудникам, и работодателям, так как снижается число больничных, сохраняется продуктивность», — подчеркнул Маркаров.
Помимо сезонной удаленки, депутат отметил необходимость системных мер: грамотного озеленения городов, доступности современной терапии для аллергиков, а также создания условий для сдачи экзаменов школьниками и студентами.
20:20:20 27-03-2026
Алергиков в тундру и на Новую землю! - добрая власт! - добрая партия!