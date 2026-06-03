Всех российских студентов обяжут изучать четыре дисциплины
Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эти предметы: русский язык, основы российской государственности, история и философия
03 июня 2026, 10:00, ИА Амител
Министр образования и науки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России объявил о введении четырех обязательных дисциплин для всех студентов российских вузов, пишет "Абзац".
По словам главы ведомства, эти предметы будут изучать независимо от будущей профессии, а также от формы и уровня обучения.
В перечень вошли русский язык, основы российской государственности, история и философия. Фальков подчеркнул, что единый подход повысит качество преподавания и объединит образовательное пространство страны.
10:05:32 03-06-2026
Из всего перечня только один русский язык и необходим. Остальное - чепуха, типа истории КПСС и основы марксизьма-ленинизьма. А история... Какая у нас сегодня в моде история?
😁
10:44:07 03-06-2026
Кхм... (10:05:32 03-06-2026) Из всего перечня только один русский язык и необходим. Остал...
Идиотизм. Если школьник смог поступить в ВУЗ, то он уже должен знать русский язык на достаточном уровне. Тратить время, которое можно отдать обучению специальности, в тысячный раз на долбежку спряжения глаголов и сложносочиненных предложений - абсолютная глупость
11:06:23 03-06-2026
Гость (10:44:07 03-06-2026) Идиотизм. Если школьник смог поступить в ВУЗ, то он уже ...
Увы и ах, постоянно сталкиваюсь с ужасной безграмотностью людей с якобы высшим образованием, это ужас какой-то. Мои одноклассники -троечники в советской школе- пишут грамотнее, чем нынешние выпускники вузов
11:16:00 03-06-2026
Гость (11:06:23 03-06-2026) Увы и ах, постоянно сталкиваюсь с ужасной безграмотность...
Если человек не выучил правила в школе за 11 лет, то вероятность того, что уроки в вузе это исправят, стремится к нулю
11:24:03 04-06-2026
Гость (11:06:23 03-06-2026) Увы и ах, постоянно сталкиваюсь с ужасной безграмотность... Это правда, но если они за 10 лет в школе не выучили правила , то пять лет в вузе им уже не помогут.
10:06:38 03-06-2026
Интересно, какие основу и историю будут преподавать? Мы же не переписываем историю?
13:20:34 03-06-2026
Гость (10:06:38 03-06-2026) Интересно, какие основу и историю будут преподавать? Мы же н... Естественно ту, которая будет соответствовать генеральной линии партии.
10:14:33 03-06-2026
"В перечень вошли русский язык, основы российской государственности, история и философия."----------В СССР была другая история и филосфия от этих наук, как от "козла молока". Уроки не чему не учат, а только раздор и склоки.
10:15:34 03-06-2026
разговоры о важном под запись, а потом пересказ и экзамен
10:19:46 03-06-2026
Трагати (10:15:34 03-06-2026) разговоры о важном под запись, а потом пересказ и экзамен ... И конспект!!!
🤣
10:22:13 03-06-2026
Кхм... (10:19:46 03-06-2026) И конспект!!!🤣...
естественно )
мы же хотим вырастить осознанное, психологически устойчивое и политически подкованное поколение ))
10:30:08 03-06-2026
Кхм... (10:19:46 03-06-2026) И конспект!!!🤣... а потом на практику
13:56:55 03-06-2026
Красота! Инженер-философ с историческим уклоном)))
15:52:29 03-06-2026
Правильно, человек с высшем образованием должен быть всесторонне развит. А узкоспециализированные предметы легко освоить по мере необходимости в работе.
19:58:38 03-06-2026
Идеология и пропаганда вместо полезных знаний!
09:15:35 04-06-2026
Александр (19:58:38 03-06-2026) Идеология и пропаганда вместо полезных знаний!... Во-во . При ссср так и было.
20:10:33 04-06-2026
Кхм... (09:15:35 04-06-2026) Во-во . При ссср так и было. ... Только при СССР была идеология, а сейчас так, идейки.