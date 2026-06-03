Всех российских студентов обяжут изучать четыре дисциплины

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эти предметы: русский язык, основы российской государственности, история и философия

03 июня 2026, 10:00, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России объявил о введении четырех обязательных дисциплин для всех студентов российских вузов, пишет "Абзац".

По словам главы ведомства, эти предметы будут изучать независимо от будущей профессии, а также от формы и уровня обучения.

В перечень вошли русский язык, основы российской государственности, история и философия. Фальков подчеркнул, что единый подход повысит качество преподавания и объединит образовательное пространство страны.