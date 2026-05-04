Татьяна Лазарева назвала россиян инфантильными

Телеведущая заявила, что люди из стран бывшего СССР так и не научились жить и наслаждаться жизнью

04 мая 2026, 19:18, ИА Амител

Татьяна Лазарева / Фото: стоп-кадр с видео youtube.com

В интервью журналистке Нино Росебашвили* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео которого доступно на YouTube, известная телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказала критику в адрес россиян, обвинив их в инфантильности и затронув особенности советского менталитета, пишет Lenta.ru.

По словам Лазаревой, жители России и других постсоветских стран на протяжении десятилетий привыкли перекладывать ответственность на других людей и различные институты — именно это, считает она, привело к сложившейся ситуации.

«Вот это взращивалось в стране очень‑очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая‑то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», — отметила телеведущая.

Кроме того, Лазарева заявила, что люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью. По ее мнению, причина в том, что им постоянно приходилось выживать.

* Внесена в список террористов и экстремистов, является иноагентом