Татьяна Лазарева назвала россиян инфантильными

Телеведущая заявила, что люди из стран бывшего СССР так и не научились жить и наслаждаться жизнью

04 мая 2026, 19:18, ИА Амител

Татьяна Лазарева / Фото: стоп-кадр с видео youtube.com
В интервью журналистке Нино Росебашвили* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео которого доступно на YouTube, известная телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказала критику в адрес россиян, обвинив их в инфантильности и затронув особенности советского менталитета, пишет Lenta.ru.

По словам Лазаревой, жители России и других постсоветских стран на протяжении десятилетий привыкли перекладывать ответственность на других людей и различные институты — именно это, считает она, привело к сложившейся ситуации. 

«Вот это взращивалось в стране очень‑очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая‑то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», — отметила телеведущая. 

Кроме того, Лазарева заявила, что люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью. По ее мнению, причина в том, что им постоянно приходилось выживать.

Комментарии 30

Шинник

19:48:42 04-05-2026

т.е. она все 15 советских республик обвинила в инфантильности ?

Гость

00:44:58 05-05-2026

Шинник (19:48:42 04-05-2026) т.е. она все 15 советских республик обвинила в инфантильност... В том числе

Гость

21:19:32 04-05-2026

Кому интересно мнение этой алкоголички? Зачем это вообще печатать?

Гость

09:39:35 05-05-2026

Мне интересно. Она умная и интеллигентная женщина. А ваши проблемы с алкоголем не следует проецировать на окружающих

Гость

10:30:00 05-05-2026

Лазаревой действительно свойственны чудовищные заявления в адрес россиян: «Когда я слышу об атаках беспилотников на российские города, мне страшно об этом говорить, но я радуюсь».

теперь вы в курсе, как на вашу смерть от беспилотника отреагирует ваша кумирица

Гость

10:40:13 05-05-2026

Гость (10:30:00 05-05-2026) Лазаревой действительно свойственны чудовищные заявления... Гость, не делай того, что не желаешь себе, то ты не станешь жертвой бомбежки.

Гость

11:28:51 05-05-2026

Гость (10:40:13 05-05-2026) Гость, не делай того, что не желаешь себе, то ты не станешь ... я желаю соотечественникам долгих лет жизни и процветания. а ваша кумирица желает вам смерти, и живет за счет войны и нашей крови, высмеивая атаки на наши города
стыдно вообще о таких персонажах рассуждать серьезно. только плюясь в ее сторону

Гость

10:46:46 05-05-2026

я так понимаю, минусаторы-сочувствующие экстремистке. щас себе натыкаете на дела уголовные. и поделом

Гость

21:31:31 04-05-2026

ну так то выживаем , в чем она неправа?

Musik

22:27:17 04-05-2026

Пиаром иноагентов? Чудненько.

Иванна

22:42:00 04-05-2026

Старенькая бабушка, деменция. Мне ее очень жалко.

Элен без ребят

23:34:36 04-05-2026

судя по выражению лица гражданки Лазаревой, она ооочень давно ничем не наслаждалась. более кислую мину ещё поискать надо.

Гость

00:44:07 05-05-2026

Элен без ребят (23:34:36 04-05-2026) судя по выражению лица гражданки Лазаревой, она ооочень давн... А чего вы добились? ваше интервью на каком канале можно посмотреть?

Гость

08:05:30 05-05-2026

а она чего добилась? Родину продала

Гость

08:20:23 05-05-2026

Гость (00:44:07 05-05-2026) А чего вы добились? ваше интервью на каком канале можно посм... Ну уж точно не в еврейском сегменте ютьюба. Вот там нашим людям точно делать нечего.

Гость

06:40:48 05-05-2026

Инфантильность — это особенность поведения взрослого человека, при которой он сохраняет отдельные черты и модели поведения, характерные для детского возраста.
Я бы полжизни отдал, чтобы обрести такую способность и вернуться, когда мне было 5 лет, хотя бы на денёк)

Гость

07:53:17 05-05-2026

А откуда же она такая особенная вылупилась? Вроде бы там же, в Советском союзе родилась. Хотя не понимаю, зачем здесь публиковать то, что она где-то ляпнула? Это для тех, кто не смог на ютубе глянуть, но очень хочет знать ее мнение о нас?

Гость

08:28:38 05-05-2026

Уроженке Новониколаевска пить бы поменьше, глядишь и сознание слегка проветрилось бы. Да и выглядеть так погано можно только в период выхода из запоя - пальцем в морду ткни - бормотуха польется. А вообще, Таня, в Израиле алкашей очень не любят, там так бухать как ты - просто не принято. И алкашка вся очень дорогая - крепыши привозные, на них солидные таможенные пошлины накручены, а местное вино спокойно 15-25 долларов переводе на шекели стоит. Это специально местными властями сделано, чтобы синегалов не плодить. Не зря более хитрый Кац давно на лыжах рванул от этой Тани. Как говорят очевидцы - с ужасом на лице)

Гость

09:43:08 05-05-2026

Сколько злобы и желчи. Это из-за зависти или по методичке?

Гость

10:15:18 05-05-2026

Гость (09:43:08 05-05-2026) Сколько злобы и желчи. Это из-за зависти или по методичк... Зависть к алкоголику это само по себе смешное утверждение, даже нелепое. А методичка… Ну покажи мне такую методичку, с интересом посмотрю и оценю.

Гость

10:24:35 05-05-2026

Гость (09:43:08 05-05-2026) Сколько злобы и желчи. Это из-за зависти или по методичк... завидовать предательнице ,спивающейся глупой бабе, спустившей в унитаз свою жизньз? она вас хтонью гнилой называет, выставляет себя посмешищем на местных ТВ каналах,радуясь смерти россиян.
как, какой частью своего тела вы могли такое придумать?

Гость

11:06:21 05-05-2026

Гость (10:24:35 05-05-2026) завидовать предательнице ,спивающейся глупой бабе, спустивше... Как-то было на туалетной бумаге слала послания ))

гость

10:55:49 05-05-2026

Вместе с этой запитой "красоткой" бухали? Жалкуете прям.Ну, пьёт она, и разбогатела в нашей плохой такой стране благодаря своей бабкиежкинской внешности, теперь бесится, что ни Кацу не нужна, ни своей родине. А как заработать? Привыкла языком молотить, вот и молотит, там только за гадости про Россию платят, вот шкура продажная и подрабатывает предателем.

Николай

08:55:12 05-05-2026

Она права, неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

Гость

09:17:35 05-05-2026

У верблюда два горба
Потому что жизнь - борьба

Гость

09:20:06 05-05-2026

Мы ведём войну уже семьдесят лет.
Нас учили, что жизнь - это бой.
Но по новым данным разведки.
Мы воевали сами с собой.

Афиноген

10:45:17 05-05-2026

Гость (09:20:06 05-05-2026) Мы ведём войну уже семьдесят лет. Нас учили, что жизнь -... Кончились коммуняки которые 70 лет воевали сами с собой. И это хорошо!

Гость

11:09:20 05-05-2026

Ну и в чем она не права, те кто в комментариях начали переходить на ее личность, доказывают правоту ее слов, это детское поведение, взрослый приводит аргументы.

Гость

11:30:51 05-05-2026

Гость (11:09:20 05-05-2026) Ну и в чем она не права, те кто в комментариях начали перехо... приведите аргументы вашей кумирицы

Гость

13:54:48 05-05-2026

Гость (11:09:20 05-05-2026) Ну и в чем она не права, те кто в комментариях начали перехо... Глупо аргументированно реагировать на обвинение в инфантилизме. Она это обвинение чем то обосновала? Нет, это ее мнение. Так и мы свое мнение высказываем, тем более что оно основано не на пустом месте, а на физиогномических особенностях ее морды лица, характерных для запойных алкашей.

