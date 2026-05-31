Задолженность WhatsApp* по штрафам в России достигла почти 40 млн рублей

В отношении мессенджера открыты пять исполнительных производств

31 мая 2026, 12:35, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мессенджер WhatsApp* имеет задолженность по штрафам в России почти 40 миллионов рублей, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Как следует из судебных материалов, в отношении WhatsApp* открыто пять исполнительных производств. Взыскания по ним прекращены.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой запрещено в РФ.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России