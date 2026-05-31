Задолженность WhatsApp* по штрафам в России достигла почти 40 млн рублей
В отношении мессенджера открыты пять исполнительных производств
31 мая 2026, 12:35, ИА Амител
Мессенджер WhatsApp* имеет задолженность по штрафам в России почти 40 миллионов рублей, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Как следует из судебных материалов, в отношении WhatsApp* открыто пять исполнительных производств. Взыскания по ним прекращены.
С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой запрещено в РФ.
*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России
12:59:53 31-05-2026
А из галактики Андромеда никто ни чего не должен?
16:18:17 31-05-2026
Ватсапп об этом знает??? 😁 😁 😁 😁 😁
16:55:21 31-05-2026
Отправить к ним коллекторов с утюгами паяльниками!
18:41:54 31-05-2026
но мне кажется, что эти гуголионы штрафов начнут списывать с пользователей на территории РФ. Их-то поодиночке достать вообще никакого труда не составляет.