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Задолженность WhatsApp* по штрафам в России достигла почти 40 млн рублей

В отношении мессенджера открыты пять исполнительных производств

31 мая 2026, 12:35, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мессенджер WhatsApp* имеет задолженность по штрафам в России почти 40 миллионов рублей, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Как следует из судебных материалов, в отношении WhatsApp* открыто пять исполнительных производств. Взыскания по ним прекращены.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой запрещено в РФ. 

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

интернет мессенджеры
       

Комментарии 4

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Гость

12:59:53 31-05-2026

А из галактики Андромеда никто ни чего не должен?

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Кость

16:18:17 31-05-2026

Ватсапп об этом знает??? 😁 😁 😁 😁 😁

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Змей

16:55:21 31-05-2026

Отправить к ним коллекторов с утюгами паяльниками!

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Смех смехом,

18:41:54 31-05-2026

но мне кажется, что эти гуголионы штрафов начнут списывать с пользователей на территории РФ. Их-то поодиночке достать вообще никакого труда не составляет.

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