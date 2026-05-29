Xiaomi 17T и 17T Pro уже в продаже в России
В Алтайском крае новинки одними из первых представит сеть "Телефоника"
29 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKcy7o
В России 29 мая 2026 года стартуют официальные продажи смартфонов серии Xiaomi 17T ("Сяоми"). В линейку вошли две модели — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Одной из первых в Барнауле и других городах Алтайского края новинки предложит сеть "Телефоника".
Серия T традиционно рассчитана на покупателей, которые хотят получить высокую производительность, хорошие камеры и емкий аккумулятор без переплаты за флагманские модели.
Главным обновлением 17T стал перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом. Впервые такая камера появилась сразу в двух моделях серии. Раньше подобное решение использовали только в Pro-версиях. Общий диапазон увеличения зума у Xiaomi 17T теперь достигает 120 раз. Для смартфонов этого ценового сегмента это заметное расширение возможностей мобильной съемки.
Обе модели получили алгоритмы ИИ-обработки изображений Leica Natural ("Лейка Нэчурал") и Leica Vibrant ("Лейка Вайбрант"). При этом Xiaomi 17T Pro за счет более мощного процессора Dimensity ("Дименсити") 9500 показывает результат на 10–15% лучше в сложных условиях съемки. Это касается кадров при слабом освещении, динамичных сцен и фото с высокой детализацией. Базовая версия работает на чипе Dimensity 8500.
По сравнению с предыдущей серией 15T новые модели получили более емкие батареи. У 17T аккумулятор вырос с 5000 до 6500 мА·ч. У версии Pro — с 5500 до 7000 мА·ч.
Кроме того, обе новинки поддерживают реверсивную зарядку. В серии 15T такой функции не было.
Xiaomi 17T и 17T Pro уже можно купить в магазинах сети "Телефоника" в Барнауле и других городах Алтайского края. Характеристики, цены и наличие моделей можно уточнить на сайте сети или в ближайшей точке продаж. При покупке смартфонов Xiaomi 17T покупатели могут воспользоваться программой трейд-ин: сдать старое устройство и получить скидку на новое.
"Телефоника" — розничная сеть магазинов смартфонов, цифровой техники и аксессуаров. В Алтайском крае работает более 50 торговых точек.
ИП Черных Денис Александрович, ИНН 229100387966Реклама
15:55:35 29-05-2026
Сяоми Т-шки - это можно сказать настоящие сяоми, как раньше. В том смысле что стоят адекватно для своей начинки.