Xiaomi 17T и 17T Pro уже в продаже в России

В Алтайском крае новинки одними из первых представит сеть "Телефоника"

29 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKcy7o

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В России 29 мая 2026 года стартуют официальные продажи смартфонов серии Xiaomi 17T ("Сяоми"). В линейку вошли две модели — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Одной из первых в Барнауле и других городах Алтайского края новинки предложит сеть "Телефоника".

Серия T традиционно рассчитана на покупателей, которые хотят получить высокую производительность, хорошие камеры и емкий аккумулятор без переплаты за флагманские модели.

Главным обновлением 17T стал перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом. Впервые такая камера появилась сразу в двух моделях серии. Раньше подобное решение использовали только в Pro-версиях. Общий диапазон увеличения зума у Xiaomi 17T теперь достигает 120 раз. Для смартфонов этого ценового сегмента это заметное расширение возможностей мобильной съемки.

Обе модели получили алгоритмы ИИ-обработки изображений Leica Natural ("Лейка Нэчурал") и Leica Vibrant ("Лейка Вайбрант"). При этом Xiaomi 17T Pro за счет более мощного процессора Dimensity ("Дименсити") 9500 показывает результат на 10–15% лучше в сложных условиях съемки. Это касается кадров при слабом освещении, динамичных сцен и фото с высокой детализацией. Базовая версия работает на чипе Dimensity 8500.

По сравнению с предыдущей серией 15T новые модели получили более емкие батареи. У 17T аккумулятор вырос с 5000 до 6500 мА·ч. У версии Pro — с 5500 до 7000 мА·ч.

Кроме того, обе новинки поддерживают реверсивную зарядку. В серии 15T такой функции не было.

Xiaomi 17T и 17T Pro уже можно купить в магазинах сети "Телефоника" в Барнауле и других городах Алтайского края. Характеристики, цены и наличие моделей можно уточнить на сайте сети или в ближайшей точке продаж. При покупке смартфонов Xiaomi 17T покупатели могут воспользоваться программой трейд-ин: сдать старое устройство и получить скидку на новое.

"Телефоника" — розничная сеть магазинов смартфонов, цифровой техники и аксессуаров. В Алтайском крае работает более 50 торговых точек.

ИП Черных Денис Александрович, ИНН 229100387966

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