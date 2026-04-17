Лучше заранее просчитывать даты, чтобы грамотно планировать отдых

17 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Майские праздники, которые совпадают с ежегодным оплачиваемым отпуском, существенно увеличивают фактический период отдыха, при этом не изменяя его стоимость, сообщила РИА Новости Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС.

В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса РФ, выходные и праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не учитываются при его расчете. Это означает, что отпускные дни увеличиваются за счет праздничных, но дополнительных выплат не предусматривается.

«Если взять отпуск на две недели с 1 мая, то фактически он продлится 16 дней, включая праздничные, однако оплата будет произведена только за 14 из них. Аналогично, если отпуск начнется 29 апреля и продлится 15 дней, то фактически он продлится 17 дней, из которых оплатят только 15», — уточила Голубева.

Специалист отметила, что выбор времени отпуска зависит от целей работника. Если важно получить больше денег, лучше планировать отпуск на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, поскольку стоимость одного рабочего дня в таких месяцах ниже.

Если же главной целью является увеличение продолжительности отдыха, то отпуск следует планировать с учетом праздничных дней. Они позволят увеличить время отсутствия на работе без траты дополнительных отпускных дней, подчеркнула эксперт.

В мае 2026 года россиян ждут два периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая — в честь Дня Весны и Труда и с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы.