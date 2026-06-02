Юрист рассказала, как владельцам животных вернуть деньги за плохие ветеринарные услуги

Прежде всего следует обратиться с жалобой к руководству клиники

02 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заместитель заведующего кафедрой медицинского права и права биотехнологий МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Шилюк в беседе с ТАСС разъяснила, как владельцы животных могут добиться возврата денег за некачественную помощь в ветеринарной клинике.

Прежде всего, советует юрист, следует обратиться с жалобой к руководству клиники. В заявлении нужно подробно описать суть претензии, обстоятельства оказания помощи, негативные последствия для животного и другие факты, подтверждающие некачественность услуги.

Если жалоба не принесла результата, придется идти в суд. Для этого потребуется ветеринарная экспертиза, которая точно установит, привели ли действия врача к причинению вреда питомцу. Провести такую экспертизу может как хозяин животного, так и сама клиника. Также необходимо собрать и представить все документы, подтверждающие факт оказания услуги и ее оплаты.

В случае гибели животного, подчеркнула Шилюк, владелец вправе требовать полного возмещения понесенных расходов, компенсации стоимости питомца, а также возмещения морального вреда.