Юрист рассказала, как владельцам животных вернуть деньги за плохие ветеринарные услуги
Прежде всего следует обратиться с жалобой к руководству клиники
02 июня 2026, 08:47, ИА Амител
Заместитель заведующего кафедрой медицинского права и права биотехнологий МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Шилюк в беседе с ТАСС разъяснила, как владельцы животных могут добиться возврата денег за некачественную помощь в ветеринарной клинике.
Прежде всего, советует юрист, следует обратиться с жалобой к руководству клиники. В заявлении нужно подробно описать суть претензии, обстоятельства оказания помощи, негативные последствия для животного и другие факты, подтверждающие некачественность услуги.
Если жалоба не принесла результата, придется идти в суд. Для этого потребуется ветеринарная экспертиза, которая точно установит, привели ли действия врача к причинению вреда питомцу. Провести такую экспертизу может как хозяин животного, так и сама клиника. Также необходимо собрать и представить все документы, подтверждающие факт оказания услуги и ее оплаты.
В случае гибели животного, подчеркнула Шилюк, владелец вправе требовать полного возмещения понесенных расходов, компенсации стоимости питомца, а также возмещения морального вреда.
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тема "как получить нужное заключение ветеринарной экспертизы" не раскрыта.
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