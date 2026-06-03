Загадочную заброшенную библиотеку времен СССР нашли барнаульские блогеры. Фото и видео

Библиотека еще советских времен

03 июня 2026, 12:50, ИА Амител

Заброшенная библиотека в Барнауле / Фото: скриншот видео

Две блогерши из Барнаула нашли в городе таинственную заброшенную библиотеку с советскими книгами. Они опубликовали видео с необычной находкой в своем сообществе "Две Юли в Барнауле".

«Кабинеты, шкафы, парты — все это кажется до боли знакомым, и пахнет там местами Советским Союзом. И поражает, что это место хоть и заброшено, но оно не тронуто маргиналами», — рассказала одна из девушек.

Заброшенная библиотека в Барнауле / Фото: скриншот видео

Однако "небольшой погром" в библиотеке нельзя не заметить, хотя и не такой масштабный, какой обычно бывает в заброшенных зданиях.