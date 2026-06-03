Загадочную заброшенную библиотеку времен СССР нашли барнаульские блогеры. Фото и видео
Библиотека еще советских времен
03 июня 2026, 12:50, ИА Амител
Две блогерши из Барнаула нашли в городе таинственную заброшенную библиотеку с советскими книгами. Они опубликовали видео с необычной находкой в своем сообществе "Две Юли в Барнауле".
«Кабинеты, шкафы, парты — все это кажется до боли знакомым, и пахнет там местами Советским Союзом. И поражает, что это место хоть и заброшено, но оно не тронуто маргиналами», — рассказала одна из девушек.
Однако "небольшой погром" в библиотеке нельзя не заметить, хотя и не такой масштабный, какой обычно бывает в заброшенных зданиях.
«Согласитесь, очень клево и атмосферно, что остались такие места, попадая в которые можно пособирать кусочки прошлого», — закончила вопросом ролик вторая блогерша.
13:31:02 03-06-2026
А где нашли то?
13:44:48 03-06-2026
Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... В краевой библиотеке
13:48:40 03-06-2026
Гость (13:44:48 03-06-2026) В краевой библиотеке... А кто ее там терял? Наши библиотеку в библиотеке
14:23:55 03-06-2026
Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... У себя дома, оторвавшись от компа
14:28:47 03-06-2026
Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... какаято разрушенная кафедра
13:38:09 03-06-2026
А где 2 Юли СССР-а нанюхались? Ну чтобы сравнить запахи? В уличной уборной?
13:47:18 03-06-2026
Чья недвижимость?
15:43:13 03-06-2026
Сдается мне это помещение в административном корпусе моторного завода
15:48:48 03-06-2026
запертое без проветривания здание с предметами 30 летней давности - пахнет как в СССР. Ага, а на помойке пахнут остатки пищи - так пахнут продукты из магазина?
00:13:43 04-06-2026
По надписям, оставленным мелом на доске прошлыми (не совсем желательными посетителями), определение адреса уже не составило труда...