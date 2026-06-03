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Загадочную заброшенную библиотеку времен СССР нашли барнаульские блогеры. Фото и видео

Библиотека еще советских времен

03 июня 2026, 12:50, ИА Амител

Заброшенная библиотека в Барнауле / Фото: скриншот видео
Заброшенная библиотека в Барнауле / Фото: скриншот видео

Две блогерши из Барнаула нашли в городе таинственную заброшенную библиотеку с советскими книгами. Они опубликовали видео с необычной находкой в своем сообществе "Две Юли в Барнауле".

«Кабинеты, шкафы, парты — все это кажется до боли знакомым, и пахнет там местами Советским Союзом. И поражает, что это место хоть и заброшено, но оно не тронуто маргиналами», — рассказала одна из девушек. 

Заброшенная библиотека в Барнауле / Фото: скриншот видео

Однако "небольшой погром" в библиотеке нельзя не заметить, хотя и не такой масштабный, какой обычно бывает в заброшенных зданиях. 

«Согласитесь, очень клево и атмосферно, что остались такие места, попадая в которые можно пособирать кусочки прошлого», — закончила вопросом ролик вторая блогерша.

Барнаул культура
       

Комментарии 10

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Гость

13:31:02 03-06-2026

А где нашли то?

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Гость

13:44:48 03-06-2026

Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... В краевой библиотеке

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Гость

13:48:40 03-06-2026

Гость (13:44:48 03-06-2026) В краевой библиотеке... А кто ее там терял? Наши библиотеку в библиотеке

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Гость

14:23:55 03-06-2026

Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... У себя дома, оторвавшись от компа

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Гость

14:28:47 03-06-2026

Гость (13:31:02 03-06-2026) А где нашли то?... какаято разрушенная кафедра

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Шинник

13:38:09 03-06-2026

А где 2 Юли СССР-а нанюхались? Ну чтобы сравнить запахи? В уличной уборной?

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Гость

13:47:18 03-06-2026

Чья недвижимость?

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Гость.

15:43:13 03-06-2026

Сдается мне это помещение в административном корпусе моторного завода

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Гость

15:48:48 03-06-2026

запертое без проветривания здание с предметами 30 летней давности - пахнет как в СССР. Ага, а на помойке пахнут остатки пищи - так пахнут продукты из магазина?

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ДМВ

00:13:43 04-06-2026

По надписям, оставленным мелом на доске прошлыми (не совсем желательными посетителями), определение адреса уже не составило труда...

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