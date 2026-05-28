Зеленский написал Трампу письмо о нехватке средств ПВО

Украинский президент запросил у США дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений

28 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Белого дома Дональду Трампу об "усугубляющейся нехватке" средств противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Он запросил у американской стороны дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Украинский президент направил американскому коллеге соответствующее письмо, сообщает "Коммерсант".

«Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты», — говорится в письме.

По словам Зеленского, темпы поставок вооружений по программе PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") "больше не соответствуют реальной угрозе".

По данным украинских СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила письмо в Белый дом, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Программа PURL предполагает, что Штаты не поставляют оружие напрямую Украине. Вооружения закупают страны НАТО, после чего направляют их Киеву. Проект был запущен в августе 2025 года.