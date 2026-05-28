Зеленский написал Трампу письмо о нехватке средств ПВО
Украинский президент запросил у США дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений
28 мая 2026, 08:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Белого дома Дональду Трампу об "усугубляющейся нехватке" средств противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Он запросил у американской стороны дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Украинский президент направил американскому коллеге соответствующее письмо, сообщает "Коммерсант".
«Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты», — говорится в письме.
По словам Зеленского, темпы поставок вооружений по программе PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") "больше не соответствуют реальной угрозе".
По данным украинских СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила письмо в Белый дом, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.
Программа PURL предполагает, что Штаты не поставляют оружие напрямую Украине. Вооружения закупают страны НАТО, после чего направляют их Киеву. Проект был запущен в августе 2025 года.
09:05:11 28-05-2026
То что мы по очереди обращаемся к США с просьбами и предложениями по конфликту красноречиво говорит о нашем суверенитете
09:56:16 28-05-2026
Такая корова нужна самому...У США и так проблемы с ПВО на их базах в азиатском регионе. Иран без проблем долбит их базы по ответной необходимости
10:04:57 28-05-2026
Гость (09:56:16 28-05-2026) Такая корова нужна самому...У США и так проблемы с ПВО на их... Почему Иран долбит их базы - а мы не долбим их базы?
В конце концов чей сейчас освобождённый ещё в 2025 году Купянск?
10:47:16 28-05-2026
Гость (10:04:57 28-05-2026) Почему Иран долбит их базы - а мы не долбим их базы?В ко... Вы задаете слишком много вопросов)
11:14:36 28-05-2026
Гость (10:04:57 28-05-2026) Почему Иран долбит их базы - а мы не долбим их базы?В ко... Потому что по Ирану летело с их баз. Долбят туда, откуда летит. Это логично
11:40:47 28-05-2026
Гость (11:14:36 28-05-2026) Потому что по Ирану летело с их баз. Долбят туда, откуда лет... Если на обломках беспилотника есть детали с лейблом Made in USA" - ответка должна лететь должно по USA.