Женщина сбила двух школьников на Кубани. От удара детей разбросало в разные стороны
Пострадавших доставили в больницу с различными переломами
12 марта 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Армавире женщина за рулём иномарки сбила двух школьников. Об этом сообщают "Известия".
Мальчики выбежали на дорогу перед машиной. Горожанка не успела остановиться и наехала на них. От сильного удара детей разбросало в разные стороны.
После аварии женщина вышла из машины, поинтересовалась состоянием одного из сбитых и стала вызывать скорую. Помогали детям и очевидцы.
Школьников госпитализировали с различными переломами. Отмечается, что в зоне видимости у них был пешеходный переход.
Комментарии 0