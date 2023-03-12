Женщина сбила двух школьников на Кубани. От удара детей разбросало в разные стороны

Пострадавших доставили в больницу с различными переломами

12 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Армавире женщина за рулём иномарки сбила двух школьников. Об этом сообщают "Известия".

Мальчики выбежали на дорогу перед машиной. Горожанка не успела остановиться и наехала на них. От сильного удара детей разбросало в разные стороны.

После аварии женщина вышла из машины, поинтересовалась состоянием одного из сбитых и стала вызывать скорую. Помогали детям и очевидцы.

Школьников госпитализировали с различными переломами. Отмечается, что в зоне видимости у них был пешеходный переход.