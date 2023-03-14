Женщинам, впадающим в ярость от спокойствия мужа, дали совет

Психотерапевт напомнила, что крик – это форма насилия, которая не имеет отношения к любви

14 марта 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщинам, у которых вызывает приступы гнева нежелание мужчин постоянно обсуждать проблемы, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.

Одна из читательниц газеты призналась, что "загоняет супруга в угол", когда хочет что-то с ним обсудить, а он в ответ высказывает обвинения "в излишней жестокости".

Перри отметила, что если крик не действует, то нужно перейти к комплиментам. Она предложила в течение двух недель хвалить мужа каждый день не менее трёх раз.

"Кроме того, трижды в день проявляйте любовь активно", – посоветовала психотерапевт, предложив, например, приготовить мужу вкусный ужин.

Через две недели, подчеркнула Перри, можно переходить к обсуждению проблем, избегая личных обвинений.

"Никогда не поднимайте больше одной проблемной темы в неделю – если передавите, он замолчит", – уточнила эксперт.

Психотерапевт также напомнила, что крик – это форма насилия, которая не имеет отношения к любви. Поэтому в случае приступа ярости, которую невозможно сдержать, лучше покричать на неодушевлённый предмет, а не на близкого человека.