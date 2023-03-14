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Женщинам, впадающим в ярость от спокойствия мужа, дали совет

Психотерапевт напомнила, что крик – это форма насилия, которая не имеет отношения к любви

14 марта 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщинам, у которых вызывает приступы гнева нежелание мужчин постоянно обсуждать проблемы, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.

Одна из читательниц газеты призналась, что "загоняет супруга в угол", когда хочет что-то с ним обсудить, а он в ответ высказывает обвинения "в излишней жестокости".

Перри отметила, что если крик не действует, то нужно перейти к комплиментам. Она предложила в течение двух недель хвалить мужа каждый день не менее трёх раз.

"Кроме того, трижды в день проявляйте любовь активно", – посоветовала психотерапевт, предложив, например, приготовить мужу вкусный ужин.

Через две недели, подчеркнула Перри, можно переходить к обсуждению проблем, избегая личных обвинений.

"Никогда не поднимайте больше одной проблемной темы в неделю – если передавите, он замолчит", – уточнила эксперт.

Психотерапевт также напомнила, что крик – это форма насилия, которая не имеет отношения к любви. Поэтому в случае приступа ярости, которую невозможно сдержать, лучше покричать на неодушевлённый предмет, а не на близкого человека.

Комментарии 5

  • Моя покойная супруга смотреть не могла, как я "бездельничаю", в то время как она вечно выдумывала какие-то идиотские бессмысленные занятия. Господи, спасибо Тебе, после развода ни одна полоумная мразь не клюёт мой мозг и деньги зарабатываются в гораздо бóльших объёмах!
    14 марта, Гость   Ответить
  • ничего себе комментарии в сторону женщин
    14 марта, Гость   Ответить
  • Нормальный коммент, правдивый и жизненный.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Такие случаи описаны в классической русской литературе.Она:" А это мы ещё посмотрим,ты у меня ещё испытательный срок не выходил, скотина."Он:"В конце концов я ей дуло в рот вставил и на курок нажал...Чёт накатило"
    14 марта, Гость   Ответить
  • Крылатая фраза из сериала "Актер", ...потом он на ней женился и она сломала ему жизнь...
    15 марта, Гость   Ответить
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