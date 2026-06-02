"Жить по-новому безопасно": в Барнауле прошла акция по ПДД при поддержке "Новых людей"

В рамках акции на тротуарах рядом с пешеходными переходами были размещены временные информационные надписи

02 июня 2026, 15:14, ИА Амител

Акция "Жить по-новому безопасно" / Фото: Юлия Монина

1 июня, в Международный день защиты детей, в Барнауле прошла социальная акция "Жить по-новому безопасно" при поддержке партии "Новые люди".

Акция была направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, формирование культуры безопасного поведения на дорогах и привлечение внимания к проблеме детской смертности и травматизма в результате ДТП.

В рамках акции на тротуарах рядом с пешеходными переходами были размещены временные информационные надписи, напоминающие жителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Среди предупреждающих надписей: "Жить по-новому безопасно — сойди с велосипеда", "Жить по-новому безопасно — отвлекись от телефона", "Жить по-новому безопасно — возьми ребенка за руку" и другие.

Акция "Жить по-новому безопасно" / Фото: Юлия Монина

Всего акция охватила 30 точек в разных районах Барнаула. Места для нанесения надписей были выбраны с учетом дорожной обстановки: рядом с очагами аварийности, местами недавних ДТП, а также возле школ, детских садов и медицинских учреждений.

Депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин отметил:

«Безопасность детей должна быть безусловным приоритетом для общества. Очень важно использовать понятные и современные способы напоминания о правилах дорожного движения. Простая фраза перед пешеходным переходом может заставить человека на секунду остановиться, убрать телефон и сохранить себе жизнь или здоровье. Именно поэтому мы поддержали проведение этой акции».

Аналогичную акцию планируют провести в Бийске. Организаторы подчеркивают, что проект призван не только привлечь внимание к проблеме аварийности, но и помочь сформировать привычку безопасного поведения на дорогах как у детей, так и у взрослых.