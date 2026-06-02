Жители Алтайского края отдали больше 110 тысяч голосов за благоустройство

Выбрать парки, скверы, детские и спортивные площадки можно до 12 июня 2026 года

02 июня 2026, 11:10, ИА Амител

Парк имени Кирова / Фото: администрация Рубцовска

Жители Алтайского края уже отдали больше 110 тысяч голосов за объекты благоустройства по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Люди выбирают парки, скверы, детские и спортивные площадки, которые могут обновить в городах и селах края. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем канале в "Максе".

До какого числа надо успеть проголосовать?

Голосование стартовало 21 апреля и идет до 12 июня 2026 года.

«Призываю каждого обязательно поучаствовать. Для нас это реальный шанс привлечь федеральные средства на наши проекты. В прошлом году, например, объем финансирования был более одного миллиарда рублей — с учетом побед во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», – подчеркнул Виктор Томенко.

Где уже появились обновленные пространства?

Глава региона отметил, что результаты федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" уже заметны на территориях. В День защиты детей праздники прошли по всему краю, в том числе на площадках, которые ранее благоустроили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Среди таких мест — Парк культуры и отдыха в Славгороде, парки "Центральный" и "Юбилейный" в Барнауле, площадь имени Ряполова в Новоалтайске, площадка театра кукол имени А.К. Брахмана и парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова в Рубцовске.

Кто может проголосовать?

В выборе объектов участвуют 40 муниципалитетов Алтайского края. Жители городов и ЗАТО Сибирский могут проголосовать на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В селах выбор идет на местных интернет-площадках — в соцсетях и на сайтах сельсоветов.