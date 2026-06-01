В Заринске открыли спортхаб "Драйв" стоимостью более 100 млн рублей

Новое общественное пространство появилось благодаря победе города во всероссийском конкурсе проектов благоустройства

01 июня 2026, 15:15, ИА Амител

Открытие спортхаба "Драйв" в Заринске / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В Заринске накануне Международного дня защиты детей открыли спортхаб "Драйв". Новое общественное пространство создали на месте пустыря. На реализацию проекта направили свыше 100 млн рублей, большую часть средств город получил после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Что за конкурс?

В 2024 году Заринск вошел в число победителей федерального конкурса. Благодаря этому муниципалитет привлек более 90 млн рублей из федерального бюджета. К строительству приступили в 2025 году.

Кроме того, территорию спортхаба включили во Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В мае 2026 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал дальнейшее развитие объекта. На продолжение работ из краевого бюджета дополнительно выделили 8,5 млн рублей.

Открытие спортхаба "Драйв" в Заринске / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Что появилось на новой площадке?

На территории "Драйва" оборудовали сцену, скейт-площадку, памп-трек, велопарковку, лыжероллерную трассу, а также зоны для игры в волейбол и баскетбол. Для детей и их родителей в день открытия организовали мастер-классы, настольные игры, квест "Дорога к Драйву" и семейную развлекательную программу.

«Я не встречал в Алтайском крае более комфортного и масштабного объекта, чем тот, что вы сделали здесь. Поэтому мои пожелания вам, дорогие заринцы: не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед и оправдывать звание самого молодого города Алтайского края», – отметил депутат Госдумы Иван Лоор.

Парламентарий, а также глава Заринска Виктор Азгалдян и ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров приняли участие в торжественном открытии.

«Дорогие заринцы, очень почетно быть здесь, вместе с вами, тем более что я сам родом из Заринска. Повод действительно замечательный. Такие объекты находятся в фокусе внимания на самом высоком уровне и создаются не только для эстетики, но и для повышения качества жизни», — подчеркнул Сергей Бочаров.

Также в этот день на площадке высадили молодые деревья. В акции приняли участие самый юный и самый пожилой жители Заринска вместе с почетными гостями.

Сейчас жители города могут принять участие в выборе следующих объектов и локаций, которые появятся на территории спортхаба. Голосование проходит на федеральной платформе благоустройства zagorodsreda.gosuslugi.ru.