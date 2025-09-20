Пенсионерка из Алтайского края перевела мошенникам 800 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
20 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
63-летняя жительница Локтевского района Алтайского края стала жертвой мошенников, потеряв 814 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Аферисты действовали по классической схеме: представились сотрудниками организации, помогающей пострадавшим от мошенничества, и пообещали женщине компенсацию в 1,6 млн рублей. Для получения этих денег они убедили пенсионерку перевести сначала 450 тысяч рублей якобы в фонд организации.
Не имея таких средств, женщина под руководством злоумышленников оформила кредит через банковское приложение. Несмотря на осознание того, что деньги были заемными, пенсионерка продолжила переводить средства мошенникам в течение нескольких дней, поверив в обещания возврата. Аферисты также заставили ее попытаться оформить еще один кредит для уплаты "срочного налога", но банк отказал в выдаче.
Только после потери крупной суммы женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").
17:21:37 20-09-2025
А чё молчите, по какому каналу связи или мессенджеру было совершено преступление? Пора сотовую связь блочить с такой политикой
17:42:04 20-09-2025
пообещали женщине компенсацию в 1,6 млн------- 😆 жадность фраера сгубила.
23:55:05 20-09-2025
Меня уже не удивляют банки, которые выдают такие кредиты 63 летним пенсионерам и не блокируют карты когда человек совершает такие перевода каждый день, хотя закон приняли, все уже настолько очевидно.
08:01:03 21-09-2025
Через Госуслуги установил самозапрет на банковские кредиты. Через несколько месяцев позвонил в банк - там знать ничего не знают...
09:45:32 21-09-2025
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
(с) Б.Окуджава.
Вообще ничего необычного нет. Наш человек очень доверчив мошенникам. И готов поверить во что угодно. В религию, в сказки МММ, в угрозу наты. Банки с водой даже заряжали по телевизору.
А мошенники этим и пользуются. И поделом!