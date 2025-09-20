Пенсионерка из Алтайского края перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

63-летняя жительница Локтевского района Алтайского края стала жертвой мошенников, потеряв 814 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Аферисты действовали по классической схеме: представились сотрудниками организации, помогающей пострадавшим от мошенничества, и пообещали женщине компенсацию в 1,6 млн рублей. Для получения этих денег они убедили пенсионерку перевести сначала 450 тысяч рублей якобы в фонд организации.

Не имея таких средств, женщина под руководством злоумышленников оформила кредит через банковское приложение. Несмотря на осознание того, что деньги были заемными, пенсионерка продолжила переводить средства мошенникам в течение нескольких дней, поверив в обещания возврата. Аферисты также заставили ее попытаться оформить еще один кредит для уплаты "срочного налога", но банк отказал в выдаче.

Только после потери крупной суммы женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").