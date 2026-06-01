"Живодер-нацист" появился в Новосибирской области, убивающий животных на фоне пиктограммы
Он создает Telegram-каналы для публикации издевательств, которые быстро блокируются, но он создает новые
01 июня 2026, 16:25, ИА Амител
В Искитиме появился живодер, который публикует в соцсетях жуткие кадры расправ над животными, пишет "Om1 Новосибирск". По информации Telegram-канала "Анонимный Новосибирск", живодером является некий Артем.
Администратор канала рассказал, что видеоматериалов с живодером очень много. Судя по метаданным, сделаны они были в мае. Причем на фотографии профиля молодого человека изображена нацистская символика.
«Он создает телеграм-каналы, где издевается над животными. Они быстро блокируются, но он создает новые. Так недавно он зарезал кролика на фоне пиктограммы и снял весь процесс на видео», — отмечает издание.
Когда деятельность молодого человека начали обсуждать в соцсетях, он с иронией заявил о намерении покинуть Искитим.
Жители Искитима призывают правоохранительные органы проверить информацию и принять необходимые меры.
16:44:47 01-06-2026
тварь, найти и в дурку. иначе он на людей переключится
18:22:55 01-06-2026
Гость (16:44:47 01-06-2026) тварь, найти и в дурку. иначе он на людей переключится... Тварь однозначно. Но кормить это в дурке совсем не хочется.
21:45:13 01-06-2026
найти его можно, вопрос, будут ли это делать наши органы? Он же не против сами знаете кого выступает. И такой урод ходит среди нормальных людей. Але, власть, работать будем?
09:45:12 02-06-2026
Ничего не понятно. На фоне какой пиктограммы? Или пентаграммы? Или октограммы? и где она на фоне приложенного фото? И зачем на пиктограмме заострять внимание, если о ней ничего не сказано?
10:00:23 02-06-2026
найти технически не проблема.
но манера свистеть в СМИ до реакции правоохранителей несколько напрягает истеризмом.
13:08:40 02-06-2026
Бутылка по нему плачет