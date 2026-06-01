"Живодер-нацист" появился в Новосибирской области, убивающий животных на фоне пиктограммы

Он создает Telegram-каналы для публикации издевательств, которые быстро блокируются, но он создает новые

01 июня 2026, 16:25, ИА Амител

Живодер / Фото: nsk.om1.ru со ссылкой на администратора Telegram-канала "Анонимный Новосибирск"

В Искитиме появился живодер, который публикует в соцсетях жуткие кадры расправ над животными, пишет "Om1 Новосибирск". По информации Telegram-канала "Анонимный Новосибирск", живодером является некий Артем.

Администратор канала рассказал, что видеоматериалов с живодером очень много. Судя по метаданным, сделаны они были в мае. Причем на фотографии профиля молодого человека изображена нацистская символика.

«Он создает телеграм-каналы, где издевается над животными. Они быстро блокируются, но он создает новые. Так недавно он зарезал кролика на фоне пиктограммы и снял весь процесс на видео», — отмечает издание.

Когда деятельность молодого человека начали обсуждать в соцсетях, он с иронией заявил о намерении покинуть Искитим.

Жители Искитима призывают правоохранительные органы проверить информацию и принять необходимые меры.