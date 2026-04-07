На Алтае пьяный парень штыковой лопатой покалечил собак "из-за личных проблем"
Четвероногие находились на цепи
07 апреля 2026, 10:51, ИА Амител
В Алтайском крае за жестокое обращение с животными будут судить 27-летнего жителя, который в поселке Целинном убил одну собаку и еще двух покалечил, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в феврале. Молодой человек, ранее судимый за кражу, в состоянии алкогольного опьянения зашел на территорию частного дома, в котором проживает 77-летняя женщина.
«Вооружившись штыковой лопатой, стоявшей у хозяйственной постройки, он начал наносить удары собакам, которые были на цепи», — рассказали в ведомстве.В результате пострадали три собаки: Бим погиб на месте, Грозный лишился зрения и слуха, а Багира получила переломы конечностей.
Парень пояснил, что выместил на четвероногих злость из-за личных жизненных проблем. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о группе подростков в Иркутской области, которые жестоко убивали собак: душили, избивали и рубили топором. Односельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности.
11:12:52 07-04-2026
тварь
12:17:14 07-04-2026
выместил на четвероногих злость из-за личных жизненных проблем ------ ну пусть теперь не ноет, когда жизненные проблемы с удвоенной энергией выместят на нём эту его злость! Мерзость двуногая.
12:46:50 07-04-2026
Оторвать бы ему эти жизненные проблемы.
12:47:15 07-04-2026
таких собакодавово с лопатами обычно ловят и тоже лопатой калечат, руки например можно отрубить по локоть
13:03:37 07-04-2026
настоящие мужики в барах нарываются и дерутся с другими мужиками, пар спускают так (осуждаю конечно, драться в принципе плохо) и только "тварь дрожащая" выместит злость на слабое беззащитное существо. Это не то что не мужчина, это не человек даже, комок волос из канализации
18:14:22 07-04-2026
Мдя. Негуманно. Надо было колбаской песиков задобрить. Это было бы эффективней.
18:49:08 07-04-2026
Возможно, эта свора любимую кошку ребёнка растерзала играючи...
19:07:07 07-04-2026
Гость (18:49:08 07-04-2026) Возможно, эта свора любимую кошку ребёнка растерзала играючи... Собаки на привязи были у 77 бабули, что он не пошел к охотнику лаек убивать, и могу спорить не пойдет.
19:02:30 07-04-2026
сколько же живодеров здесь минусуют. Сколько больных агрессивных у нас, просто страшно. И ведь не осознают этого.
21:33:09 07-04-2026
Гость (19:02:30 07-04-2026) сколько же живодеров здесь минусуют. Сколько больных агресси... То есть пес с ней? С кошкой?