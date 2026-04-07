На Алтае пьяный парень штыковой лопатой покалечил собак "из-за личных проблем"

Четвероногие находились на цепи

07 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

На Алтае пьяный парень лопатой покалечил собак / Фото: МВД

В Алтайском крае за жестокое обращение с животными будут судить 27-летнего жителя, который в поселке Целинном убил одну собаку и еще двух покалечил, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в феврале. Молодой человек, ранее судимый за кражу, в состоянии алкогольного опьянения зашел на территорию частного дома, в котором проживает 77-летняя женщина.

«Вооружившись штыковой лопатой, стоявшей у хозяйственной постройки, он начал наносить удары собакам, которые были на цепи», — рассказали в ведомстве.В результате пострадали три собаки: Бим погиб на месте, Грозный лишился зрения и слуха, а Багира получила переломы конечностей.

Парень пояснил, что выместил на четвероногих злость из-за личных жизненных проблем. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

