Ведущая "Квартирного вопроса" попала в ДТП в Москве

Виктория Панина получила ушибы и испытала сильный стресс

28 апреля 2026, 16:03, ИА Амител

Виктория Панина / Фото: стоп-кадр с соцсети телеведущей в запрещенной в России соцсети

Ведущая программы "Квартирный вопрос" на канале НТВ Виктория Панина попала в дорожно‑транспортное происшествие в Москве. О случившемся она рассказала на своей странице в соцсети. Как сообщает The Voice, в результате ДТП ведущая получила ушибы и испытала сильный стресс.

По словам телеведущей, авария произошла из‑за водителя другого автомобиля, который проехал на красный свет и врезался в ее машину.

«Снес мне перед машины», — пожаловалась Панина.

Кроме того, инцидент привел к срыву графика: Панина опоздала на съемки "Квартирного вопроса". Телеведущая также поделилась деталями затянувшегося оформления происшествия:

«Итого шесть часов ожидания ДПС. Шесть часов. Час на оформление документов. И вот я приехала на съемку нести счастье и радость людям», — добавила она.

