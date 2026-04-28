Барнаульцы поделились планами на майские праздники

16% жителей поедут на дачу, 15% будут работать

28 апреля 2026, 14:16, ИА Амител

Майские праздники / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жители Барнаула рассказали, как проведут майские праздники. В этом году выходные выпадают на два периода — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает SuperJob.

Почти половина опрошенных (45%) планируют остаться дома. На дачу или в деревню отправятся 16% горожан. 15% барнаульцев будут работать в праздничные дни — среди мужчин таких оказалось больше, чем среди женщин (18% против 12%).

Отдыхать на природе собираются 5% респондентов, путешествовать по России — 4%. За границу, в гости или на рыбалку поедут по 3% опрошенных.

Самые популярные направления для поездок по стране — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных направлений чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.