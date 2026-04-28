Барнаульцы поделились планами на майские праздники
16% жителей поедут на дачу, 15% будут работать
28 апреля 2026, 14:16, ИА Амител
Жители Барнаула рассказали, как проведут майские праздники. В этом году выходные выпадают на два периода — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает SuperJob.
Почти половина опрошенных (45%) планируют остаться дома. На дачу или в деревню отправятся 16% горожан. 15% барнаульцев будут работать в праздничные дни — среди мужчин таких оказалось больше, чем среди женщин (18% против 12%).
Отдыхать на природе собираются 5% респондентов, путешествовать по России — 4%. За границу, в гости или на рыбалку поедут по 3% опрошенных.
Самые популярные направления для поездок по стране — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных направлений чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.
14:21:36 28-04-2026
У кого возможность есть, распахивайте землю и садите огороды. Осенью нас ждут великие потрясения. А со своим урожаем хотя бы сможете протянуть до следующего лета.
16:26:48 28-04-2026
Гость (14:21:36 28-04-2026) У кого возможность есть, распахивайте землю и садите огороды... Спасибо за совет, пашите сами! А я картохи и в магазине куплю.
15:39:59 28-04-2026
У мера Уфы тоже были планы на майские, но его задержали ещё в апреле.
16:44:39 28-04-2026
Предлагаю новогоднее безумие перенести на майские. Если уж в нашей стране ни как не обойтись без этого...