На Алтае женщины при трудоустройстве рассчитывают на "впечатление", а мужчины — на "связи"

Жители края рассказали, какие факторы они считают ключевыми для успешного устройства на работу

28 апреля 2026, 15:40, ИА Амител

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае работники уверены в своем опыте, но не умеют его "продавать": только 3% могут эффективно презентовать себя в процессе трудоустройства. Об этом говорится в совместном исследовании HR-платформы Skillaz и сервиса для поиска работы hh.ru.

«Главным фактором, влияющим на успешное трудоустройство, жители края называют профессиональные навыки и опыт, этот вариант отметили 74% опрошенных. При этом только 62% респондентов считают, что в полной мере обладают такими компетенциями», — выяснили социологи.

Женщины чаще мужчин считают важным умение произвести впечатление на собеседовании: 35% против 25%. Речь идет о подаче и общем восприятии. А мужчины чаще рассчитывают на личные связи — 39% против 35%.

Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, в своем опыте уверены 62% кандидатов, однако только 3% считают, что умеют его эффективно презентовать:

«Этот разрыв приводит к тому, что работодатели не всегда могут составить полное представление о ценности специалиста во время собеседования, а сами соискатели нередко остаются недовольны результатами общения и иногда связывают это с тем, что рекрутеры не уделили им достаточно времени и не смогли в полной мере увидеть их компетенции».

Директор по управлению персоналом Skillaz Ксения Степанова указала, что проблемы с самопрезентацией "приводят к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора":