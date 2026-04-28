На Алтае женщины при трудоустройстве рассчитывают на "впечатление", а мужчины — на "связи"
Жители края рассказали, какие факторы они считают ключевыми для успешного устройства на работу
28 апреля 2026, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае работники уверены в своем опыте, но не умеют его "продавать": только 3% могут эффективно презентовать себя в процессе трудоустройства. Об этом говорится в совместном исследовании HR-платформы Skillaz и сервиса для поиска работы hh.ru.
«Главным фактором, влияющим на успешное трудоустройство, жители края называют профессиональные навыки и опыт, этот вариант отметили 74% опрошенных. При этом только 62% респондентов считают, что в полной мере обладают такими компетенциями», — выяснили социологи.
Женщины чаще мужчин считают важным умение произвести впечатление на собеседовании: 35% против 25%. Речь идет о подаче и общем восприятии. А мужчины чаще рассчитывают на личные связи — 39% против 35%.
Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, в своем опыте уверены 62% кандидатов, однако только 3% считают, что умеют его эффективно презентовать:
«Этот разрыв приводит к тому, что работодатели не всегда могут составить полное представление о ценности специалиста во время собеседования, а сами соискатели нередко остаются недовольны результатами общения и иногда связывают это с тем, что рекрутеры не уделили им достаточно времени и не смогли в полной мере увидеть их компетенции».
Директор по управлению персоналом Skillaz Ксения Степанова указала, что проблемы с самопрезентацией "приводят к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора":
«А работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку».
16:31:52 28-04-2026
А толку с того и того, спрашивают как с умного, а платят как дураку. Чем ниже зп, тем суровей лицо. У тех кто субъектов где тоже низкие зп хоть газ повсюду есть.
21:36:37 28-04-2026
Карочь, важно не знание дела, а безудержное хвастовство и умение важно надувать щеки.