В России ожидается волна массовых сокращений, которая значительно затронет Сибирь
В зоне риска — специалисты из сфер управления финансами и налогообложения, медицинский персонал, сотрудники органов госуправления и местного самоуправления
23 апреля 2026, 16:30, ИА Амител
С середины прошлого года в России растет число работников, которым грозит увольнение, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные Роструда.
К 1 апреля 2026 года количество сотрудников, рекомендованных к сокращению, достигло 105 147 человек, что на 43% больше, чем в начале года. В марте показатель составил 104 775, а в феврале — 100 397. Для сравнения: на июнь 2025 года в зоне риска находились 73 572 человека.
«Особенно значительные увольнения ожидаются в Москве и Подмосковье, Красноярском крае, Омской и Иркутской областях. Под угрозой сокращения — специалисты в финансах, налогообложении, медицине, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений», — отметили в Роструде.
Олег Соколов, глава департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России, объясняет массовые сокращения в бюджетных организациях нехваткой финансирования из-за дефицита федерального и региональных бюджетов. В частных компаниях увольнения связаны с замедлением экономики и снижением потребительского спроса. Также Соколов отметил влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда.
16:31:42 23-04-2026
да пофиг - у нас запасной аэродром в нерезиновой.
16:39:21 23-04-2026
Все идет по плану )))
16:39:37 23-04-2026
Медицинский персонал!?... Говорите?!...
Ну-ну...
Родина вас не забудет!...
16:54:56 23-04-2026
Гость (16:39:37 23-04-2026) Медицинский персонал!?... Говорите?!... Ну-ну... Род... «Мы бодры, веселы! — Бодрей, бодрей! — Мы бодры, веселы! — А веселы как? — Веселей!»
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964),
17:33:12 23-04-2026
Гость (16:39:37 23-04-2026) Медицинский персонал!?... Говорите?!... Ну-ну... Род... Хммм постоянно новости что не хватает медперсонала куда ещё больше сокращать и оптимизировать. Хотя те кто придумывают эти сокращения посещают ведомственные клиники а то и личных врачей. Для них ничего не поменяется
16:43:32 23-04-2026
Началось
17:04:29 23-04-2026
а врачу грамотному то че? он и у себя дома может за нал лечить.
помню в 1990е врачам пог 2 года зарплату не платили. Ниче лечили за мед, картошку, мясо итд итп
образование врача, опыт стаж лет в 30-40 и талант дианостировать причины и определять правильно лечение - это самое главное. С такими знаниями нигде и никогда не пропадешь
17:43:56 23-04-2026
Гость (17:04:29 23-04-2026) а врачу грамотному то че? он и у себя дома может за нал лечи... в 90е со всего колхоза на поклон к своему земляку врачу ехали и набивались в родственники
17:16:11 23-04-2026
Ии говорили таксистов, судей и грузчиков вытеснит роботами. А тут медиков сокращают...
17:44:40 23-04-2026
Вот это экономическое чудо!
17:57:35 23-04-2026
А как теперь быть с миллионами завезенными из аулов "незаменимыми специалистами" и их выводками?
18:16:31 23-04-2026
А сокращать будут гстробайтеров или нас?
19:49:19 23-04-2026
гость (18:16:31 23-04-2026) А сокращать будут гстробайтеров или нас? ...
А догадайтесь сами...
20:09:56 23-04-2026
гость (18:16:31 23-04-2026) А сокращать будут гстробайтеров или нас? ... У кого больше зарплата тех и сократят.
18:19:36 23-04-2026
Врачей не сократят-их не хватает...медперсонал младший-выметут...как всегда...
09:31:31 24-04-2026
.............................. (18:19:36 23-04-2026) Врачей не сократят-их не хватает...медперсонал младший-вымет...
А обязанности повесят на врачей
19:22:50 23-04-2026
Не знаю как где, но касаемо госучреждений на моей памяти ни разу не сокращали рукойводителей, под раздачу всегда попадали рядовые специалисты - собственно те, кто всю работу и выполняют чтобы первые могли важно надувать щеки на всевозможных бесполезных совещаниях.
19:29:45 23-04-2026
Не верьте, это происки западного ИИ. У нас и так работать некому уже.
19:37:23 23-04-2026
Это прорыв про который говорил ВП?Тогда понятно
22:44:40 23-04-2026
Сейчас на золотодобыче хорошо платят, больше чем в нефтянке. Чукотский край и Магадан) добро пожаловать. Кто-то про 500 тысяч спрашивал, а там требуются Hh вам в помощь. Если сократят можно туда на 2 года съездить, золото ещё несколько лет рости в баксах будет, а рубль упадёт, всё-равно ЦБ курс на 100-120 переставят.