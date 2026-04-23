В зоне риска — специалисты из сфер управления финансами и налогообложения, медицинский персонал, сотрудники органов госуправления и местного самоуправления

23 апреля 2026, 16:30, ИА Амител

Увольнение

С середины прошлого года в России растет число работников, которым грозит увольнение, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные Роструда.

К 1 апреля 2026 года количество сотрудников, рекомендованных к сокращению, достигло 105 147 человек, что на 43% больше, чем в начале года. В марте показатель составил 104 775, а в феврале — 100 397. Для сравнения: на июнь 2025 года в зоне риска находились 73 572 человека.

«Особенно значительные увольнения ожидаются в Москве и Подмосковье, Красноярском крае, Омской и Иркутской областях. Под угрозой сокращения — специалисты в финансах, налогообложении, медицине, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений», — отметили в Роструде.

Олег Соколов, глава департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России, объясняет массовые сокращения в бюджетных организациях нехваткой финансирования из-за дефицита федерального и региональных бюджетов. В частных компаниях увольнения связаны с замедлением экономики и снижением потребительского спроса. Также Соколов отметил влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда.

