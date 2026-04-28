Водители скорой не просто перевозят пациентов, но и помогают медикам сопровождать пострадавших, а иногда участвуют в оказании первой помощи

28 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Водитель скорой помощи / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Водителям скорой помощи необходимо предоставить право на досрочную пенсию, считают депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. В виду этого ими был разработан законопроект, пишет RT.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что водители скорой помощи не только перевозят пациентов, но и активно участвуют в оказании медицинской помощи.

«Водители скорой выполняют распоряжения врачей и фельдшеров, сопровождают пострадавших и иногда даже оказывают первую помощь. Поэтому ЛДПР предлагает распространить на них право на досрочную пенсию, как это сделано для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. Мы считаем, что их тяжелый труд должен быть достойно оценен», — пояснил он.

Законопроект подчеркивает важную роль водителей скорой помощи в обществе.

«Их работа напрямую влияет на жизнь и здоровье пациентов, так как от своевременной доставки в медицинское учреждение во многом зависит успех лечения», — отмечается в документе.

В настоящее время закон "О страховых пенсиях" предусматривает досрочную пенсию для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, если они имеют определенный стаж и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).

Проект предлагает распространить эти льготы на водителей скорой помощи, поскольку они также проводят за рулем много времени и выполняют важную задачу по спасению людей.