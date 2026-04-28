Соловьев извинился перед Боней за оскорбление и резкие слова в эфире

Ранее телеведущий жестко раскритиковал высказывания Виктории, назвав их недостоверными

28 апреля 2026, 15:06, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: кадр из обращения Виктории Бони
Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения блогеру Виктории Боне за резкие слова в ходе прямого эфира во вторник, 28 апреля.

Ранее Соловьев назвал Боню "потрепанной и засоряющей пространство", а также призвал признать ее иноагентом, после этого разгорелся скандал. Позже журналист анонсировал прямой эфир с участием блогера, в ходе которого извинился. 

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам», — заявил телеведущий.

Конфликт между Владимиром Соловьевым и Викторией Боней возник после того, как блогер опубликовала видеообращение к президенту. В своем ролике Боня затронула несколько острых тем: проблемы экологии, блокировку социальных сетей и забой скота в Сибири, в том числе в Новосибирской области. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Виктория Боня / Фото: стоп-кадр с видео блогера

Комментарии 14

Гость

15:08:43 28-04-2026

О.. а что эт вдруг??

Гость

15:11:56 28-04-2026

Сдулся.

Пузырек

15:12:59 28-04-2026

Что ж ты, фраер, сдал назад? Даже не смешно. Руководство сказало, что миллионы подписчиков перестанут смотреть. Кто такая Боня - толком не знаю.

Гость

15:16:52 28-04-2026

О, у нее связи поруче его? Так она поди вернется. Может им стало известно, кто по итогу побеждает и проигравшие не хотят под суд?

Гость

15:17:03 28-04-2026

соловьев уже не тот. фу. перед какой то жабой губораздутой. тьфу.

Гость

15:19:15 28-04-2026

Не ну нормально? тут уже вон какие дискуссии из-за них.. а они..

Олег

15:19:51 28-04-2026

Соловьёв всё правильно сказал-шлюпка она продажная и за то ,чтобы отработать деньги запада она выступает за пятую колонну . Выступая и живя в Европе конечно ,ей можно всё. ведь будь опа тут ,в России ,то её бы уже давно наказали за её лицемерный и подлый язык!

Гость

21:59:50 28-04-2026

Олег (15:19:51 28-04-2026) Соловьёв всё правильно сказал-шлюпка она продажная и за то ,... И что же она такого крамольного сказала, что "солнечные" личности вроде тебя ее сразу же причислили к 5-й колонне? Ты хоть смотрел тот ее ролик? И про "деньги запада" уже даже не смешно... Настолько эта чушь приелась, притом что никто из пишущих про эти самые деньги их точно не видел и в процессе их передачи западом Боне не присутствовал.

Гость

15:30:01 28-04-2026

Вот вроде не очень красиво, когда кто-то ведет себя как быдло, но когда после этого начинает вилять, это еще хуже

Гость

15:33:03 28-04-2026

Толку от ее обращения и псевдооскорбления якобы? Вопросы которые она озвучила не обсуждались и не решались. Все сделано специально чтобы народ увести от насущных проблем и посмотреть драчку двух петухов. Бони и Соловьева.

Гость

16:07:16 28-04-2026

Это прекрасно, а что по сути её обращения? Путину сказали?

Гость

16:34:40 28-04-2026

Цирк и клоунада

ППШариков

18:21:25 28-04-2026

Публично "оскорбил", публично извинился, при этом суть свою она сама проявила...

Гость

19:26:30 28-04-2026

Выходит, Соловьев - воздухан?

