Соловьев извинился перед Боней за оскорбление и резкие слова в эфире

Ранее телеведущий жестко раскритиковал высказывания Виктории, назвав их недостоверными

28 апреля 2026, 15:06, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: кадр из обращения Виктории Бони

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения блогеру Виктории Боне за резкие слова в ходе прямого эфира во вторник, 28 апреля.

Ранее Соловьев назвал Боню "потрепанной и засоряющей пространство", а также призвал признать ее иноагентом, после этого разгорелся скандал. Позже журналист анонсировал прямой эфир с участием блогера, в ходе которого извинился.

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам», — заявил телеведущий.

Конфликт между Владимиром Соловьевым и Викторией Боней возник после того, как блогер опубликовала видеообращение к президенту. В своем ролике Боня затронула несколько острых тем: проблемы экологии, блокировку социальных сетей и забой скота в Сибири, в том числе в Новосибирской области. Видео вызвало широкий общественный резонанс.



