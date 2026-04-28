Елена Исинбаева вновь задолжала за ЖКХ крупную сумму денег
Дело о долгах за коммунальные услуги передали в суд
28 апреля 2026, 14:53, ИА Амител
На Елену Исинбаеву подали в суд из‑за крупной задолженности по жилищно‑коммунальным услугам. 43‑летняя спортсменка, которая сейчас живет с семьей в Испании, уже три года не оплачивает счета за недвижимость в Москве, пишет Life.
Долг накопился за две квартиры бизнес‑класса и в общей сложности достиг 440 тысяч рублей. Из них 329 тысяч рублей — это неоплаченный капитальный ремонт квартиры в ЖК "Дом в Сокольниках". Остальные 111 тысяч рублей приходятся на задолженность за водоснабжение в элитном комплексе "Акватория". Эту недвижимость Исинбаева приобрела уже после начала СВО.
Поскольку добровольного погашения долга не последовало, поставщики коммунальных услуг обратились в суд — теперь взысканием средств займутся судебные инстанции. Кроме проблем с ЖКХ, у экс‑спортсменки возникли сложности с Федеральной налоговой службой: ФНС выставила счет на 920 тысяч рублей.
Это не первый эпизод с задолженностью перед налоговой. В прошлом году из‑за долга в 1,5 миллиона рублей все российские банковские счета Исинбаевой были заморожены. Тогда ей потребовалось два месяца, чтобы урегулировать ситуацию.
На текущий момент Исинбаева публично не комментировала новую волну финансовых проблем. При этом эксперты не исключают, что ФНС может снова пойти на радикальные меры — например, заблокировать финансовые активы.
15:13:21 28-04-2026
В 2005 году спортсменка переехала в Монако, где тренировалась под руководством бывшего рекордсмена мира Сергея Бубки. В 2011 году она вернулась в Волгоград, но уже через два года вновь заявила о желании жить за рубежом.
"В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Почему? Базы в Волгограде нет. Что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал, деградировал. Дороги ужасные - машину чинить замучаешься", - говорила олимпийская чемпионка.
Летом 2023 года испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева получила звание майора и состоит в партии "Единая Россия". По данным газеты, в 2017 году спортсменка присоединилась к движению Putin Team и вошла в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ.
Олимпийская чемпионка называет себя "человеком мира". В последнее время она удалила из соцсетей совместное фото с президентом России Владимиром Путиным (2017 года) и приостановила деятельность своего благотворительного фонда в России.
В августе 2022 года стало известно, что Исинбаева приобрела элитную квартиру на 20-м этаже жилого комплекса "Акватория" на Ленинградском шоссе в Москве. Стоимость жилья оценивается примерно в 76 миллионов рублей. В 2013 году спортсменка купила квартиру площадью 98,4 кв. м в элитном ЖК "Дом в Сокольниках" на Русаковской улице.
Ранее стало известно, что у Исинбаевой накопилась задолженность:
336 тысяч рублей за квартиру в "Доме в Сокольниках";
65 тысяч рублей за коммунальные услуги в ЖК "Акватория";
более 1,6 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой.
15:20:49 28-04-2026
ну нету у нее лишних денег)))
23:52:09 28-04-2026
Позорница.