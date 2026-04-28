Елена Исинбаева вновь задолжала за ЖКХ крупную сумму денег

Дело о долгах за коммунальные услуги передали в суд

28 апреля 2026, 14:53, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

На Елену Исинбаеву подали в суд из‑за крупной задолженности по жилищно‑коммунальным услугам. 43‑летняя спортсменка, которая сейчас живет с семьей в Испании, уже три года не оплачивает счета за недвижимость в Москве, пишет Life.

Долг накопился за две квартиры бизнес‑класса и в общей сложности достиг 440 тысяч рублей. Из них 329 тысяч рублей — это неоплаченный капитальный ремонт квартиры в ЖК "Дом в Сокольниках". Остальные 111 тысяч рублей приходятся на задолженность за водоснабжение в элитном комплексе "Акватория". Эту недвижимость Исинбаева приобрела уже после начала СВО.

Поскольку добровольного погашения долга не последовало, поставщики коммунальных услуг обратились в суд — теперь взысканием средств займутся судебные инстанции. Кроме проблем с ЖКХ, у экс‑спортсменки возникли сложности с Федеральной налоговой службой: ФНС выставила счет на 920 тысяч рублей.

Это не первый эпизод с задолженностью перед налоговой. В прошлом году из‑за долга в 1,5 миллиона рублей все российские банковские счета Исинбаевой были заморожены. Тогда ей потребовалось два месяца, чтобы урегулировать ситуацию.

На текущий момент Исинбаева публично не комментировала новую волну финансовых проблем. При этом эксперты не исключают, что ФНС может снова пойти на радикальные меры — например, заблокировать финансовые активы.