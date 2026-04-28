Сила и характер. В Новоалтайске прошел турнир по киокушин каратэ среди детей и подростков
На соревнования съехались спортсмены из семи городов
28 апреля 2026, 15:00, ИА Амител
В Новоалтайске 25 апреля прошел турнир по киокушин каратэ "Ветка сакуры". На татами вышли около 200 спортсменов от шести лет и старше. Участники приехали из Барнаула, Новоалтайска, Кемерово, Рубцовска, Новосибирска, Полысаево и Ленинска-Кузнецкого, чтобы показать уровень подготовки и побороться за победу.
Турнир собрал не только юных каратистов, но и почетных гостей. На соревнованиях присутствовали депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, член президиума Социал-демократического союза женщин России Евгения Боровикова.
Киокушин каратэ развивает не только физические качества, но и личностные черты спортсменов, отметил Александр Терентьев.
«Этот турнир — прекрасная площадка для проявления не только физической силы, но и характера, дисциплины, умения ставить цели и упорно идти к ним. Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда стремиться к победе — как на татами, так и в жизни!» — сказал народный избранник.
Евгения Боровикова подчеркнула, что для нее важно видеть, как участники показывают не только технику, но и внутреннюю стойкость. По ее словам, на площадке собрались спортсмены, готовые к честной борьбе и стремящиеся проявить себя. Она также напомнила, что настоящий чемпион — это тот, кто умеет извлекать опыт из поражений и продолжает двигаться вперед. Депутат пожелала участникам успехов, не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.
Турнир и награды
Соревнования стали не только спортивным состязанием, но и площадкой для общения, поддержки и обмена опытом. Руководитель школы киокушин каратэ "Тикара Додзе" и глава СККР по Алтайскому краю Михаил Кривошеин вручил Александру Терентьеву памятный подарок из Японии. Депутаты также получили благодарственные письма.
По словам Михаила Кривошеина, киокушин каратэ помогает воспитывать сильных и целеустремленных спортсменов. Он выразил надежду, что участие в турнире станет для ребят стимулом двигаться дальше, ставить новые задачи и добиваться высоких результатов.
15:34:30 28-04-2026
В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты чтобы остановить взращивание и рекрутинг "пехоты" для противоправных деяний. Пусть лучше танцами и музыкой занимаются. Киокушин оно одно из сложных и жестких видов. Зачем среди детей пропагандировать жестокость?
16:42:56 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч...
Запрет на каратэ или другие виды единоборств может привести к скрытному интересу и непрозрачности, но более эффективным подходом будет создание надлежащих условий для обучения и воспитания, включающих этические нормы и ценности. Это поможет воспитать здоровое поколение, свободное от насилия, но развивающееся физически и морально.
17:25:34 28-04-2026
Гость (16:42:56 28-04-2026) Запрет на каратэ или другие виды единоборств может .... но развивающееся физически и морально если постоянно бить в голову ногами - физически и морально сложно развиваться. Ваше карате культивирует жестокость, оно заточено на то чтобы бить людей. Сегодня спарринг, завтра коммерса лупцуют и должника прессуют. Все знает что единоборства это старт для набора в "пехоту".
16:58:40 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч... У нас не СССР пусть дети учатся защищать себя, везде насилие разврат, какие танцы? И их не учат жестокости, там целая философия
17:45:08 28-04-2026
Джон (16:58:40 28-04-2026) У нас не СССР пусть дети учатся защищать себя, везде насилие... Твоя философия враждебна, Япония это агрессивная страна, посягающая на наши Курилы. Раболепие перед Японией и их культурой не только не допустимо, но и должно стать отдельным составом преступления измены Родине.
17:00:33 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч... Это не жестокость, а воспитание стержня и смотреть уверенно на все что происходит. Мальчики должны драться, не важно занимаются они карате или танцами
17:12:23 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч... Само по себе карате не готовит никого в "пехоту" как вы выразилась. Этим занимаются определённые люди. В данной организации такие люди отсутствуют. И готовят они только смелое, уверенное в себе, здоровое подрастающее поколение.
18:44:54 28-04-2026
В наши дни особенно среди молодежи, открыто распространяются буллинг и насилие. Так же распространены случаи домогательства до девочек и девушек. Дети от большого количества энергии и злости применяют грубую силу над другими детьми. Спорт однако учит детей контролировать свои эмоции и чувства, это дисциплина и уважение не только к тренеру, но и к сверстникам. Карате - это семья, здесь дети учатся поддерживать других, коммуницировать, а так же выплескивают свою энергию и эмоции на тренировках делая это под присмотром опытных тренеров. Карате прививает детям решать конфликты словами, не дерзить и грубить. Но в случае чего уметь за себя постоять. Это вовсе не жестокость, это смысл жизни, духовное развитие, и невероятная история одной большой семьи
22:05:13 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч... Подойдёт к вам гопник старый с наездом, а вы его затанцуете.
16:25:07 28-04-2026
Гость (15:34:30 28-04-2026) В СССР карате было под запретом. Нужно вернуть эти запреты ч... Киокушин, это не про жестокость. Киокушин - это философия, дисциплина, мудрость. Каратэ воспитывает выдержку и умение контролировать над собой и своими эмоциями. А пропаганда жестокости среди тех, кто ничем не занимается и "слоняются" После улицам.
16:49:35 28-04-2026
Каратэ сегодня — это не «взращивание жестокости», а как раз её контроль.
В секциях детей учат дисциплине, уважению и самоконтролю, а не агрессии.
Запреты, как это было в СССР, проблему не решают — подростки просто уходят в неформальные и куда менее контролируемые среды.
Гораздо безопаснее, когда ребёнок занимается в секции с тренером, чем «учится драться» на улице.
16:59:19 28-04-2026
Киокушинкай в наши дни — это неотъемлемая часть жизни, как сон и еда. Это путь к силе тела и чистоте духа. Мы гордимся нашими спортсменами, которые на татами проявляют невероятную волю к победе, борясь в первую очередь с собственными слабостями. Поздравляем всех участников с отличными результатами!
17:43:46 28-04-2026
Ояма Масутацу (16:59:19 28-04-2026) Киокушинкай в наши дни — это неотъемлемая часть жизни, как с... Иностранный агент в чате. Японец? Чьи Курилы, отвечай.
17:00:55 28-04-2026
Киокушин обучает уважению к взрослым, соперникам и самому себе. Эти ценности формируют у детей ответственность и дисциплину, что может быть полезным в других аспектах жизни.
17:26:40 28-04-2026
Гость (17:00:55 28-04-2026) Киокушин обучает уважению к взрослым, соперникам и самому се... Бить людей и называть это спортом - ну такое себе.
18:24:13 28-04-2026
Обучение единоборствам может предотвратить насилие, предоставляя людям возможность развивать навыки защиты и понимания, когда и как использовать физическую силу ответственно и разумно.
В конечном итоге, важно находить баланс между оценкой потенциальных рисков и пониманием положительных аспектов боевых искусств.
Вопрос о том, как подходить к этому спорту и кто должен его преподавать, имеет значение. Это требует осознанного и ответственного подхода со стороны тренеров, родителей и общества в целом.
18:47:43 28-04-2026
Карате не развивает жестокость у детей, потому что в основе этого боевого искусства лежит философия уважения, самоконтроля и ненасилия. Детей с первых занятий учат, что физическая сила применяется только в крайнем случае — для защиты себя или других, но не для нападения или запугивания.В тренировках ключевую роль играют дисциплина и этикет: поклоны учителю и соперникам, соблюдение правил, отказ от ударов без контроля. Ребенок учится управлять агрессией, выплескивать эмоции в безопасной форме (например, при работе на снарядах) и понимает последствия своих действий.дети, занимающиеся карате, реже проявляют агрессию в повседневной жизни — у них выше самооценка и эмоциональная регуляция. Жестокость возникает скорее из отсутствия границ, а карате как раз учит ребенка осознанным границам дозволенного.
08:33:46 29-04-2026
В вузе проводили спаринги среди студентов увлекающихся единоборствами. Самбисты по итогу всех укладывали в первые секунды. На вторых местах боксёры с поставленным ударом. У каратистов был весьма унылый вид по причине впустую потраченных лет жизни. В подтверждение моих слов можете взглянуть на знаменитое видео ещё советских лет, там борцы и боксёры разносят каратистов в первом же раунде.
12:29:07 29-04-2026
Кикушинкай это как секта, лопочат непонятные слова, стоят на коленях, выдумывают себе Учителя. Нужно их проверить на экстремизм.