Сила и характер. В Новоалтайске прошел турнир по киокушин каратэ среди детей и подростков

На соревнования съехались спортсмены из семи городов

28 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Турнир "Ветка сакуры" / Фото: Виталий Барабаш

В Новоалтайске 25 апреля прошел турнир по киокушин каратэ "Ветка сакуры". На татами вышли около 200 спортсменов от шести лет и старше. Участники приехали из Барнаула, Новоалтайска, Кемерово, Рубцовска, Новосибирска, Полысаево и Ленинска-Кузнецкого, чтобы показать уровень подготовки и побороться за победу.

Сила и характер

Турнир собрал не только юных каратистов, но и почетных гостей. На соревнованиях присутствовали депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, член президиума Социал-демократического союза женщин России Евгения Боровикова.

Киокушин каратэ развивает не только физические качества, но и личностные черты спортсменов, отметил Александр Терентьев.

«Этот турнир — прекрасная площадка для проявления не только физической силы, но и характера, дисциплины, умения ставить цели и упорно идти к ним. Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда стремиться к победе — как на татами, так и в жизни!» — сказал народный избранник.

Евгения Боровикова подчеркнула, что для нее важно видеть, как участники показывают не только технику, но и внутреннюю стойкость. По ее словам, на площадке собрались спортсмены, готовые к честной борьбе и стремящиеся проявить себя. Она также напомнила, что настоящий чемпион — это тот, кто умеет извлекать опыт из поражений и продолжает двигаться вперед. Депутат пожелала участникам успехов, не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.

Турнир "Ветка сакуры" / Фото: Виталий Барабаш

Турнир и награды

Соревнования стали не только спортивным состязанием, но и площадкой для общения, поддержки и обмена опытом. Руководитель школы киокушин каратэ "Тикара Додзе" и глава СККР по Алтайскому краю Михаил Кривошеин вручил Александру Терентьеву памятный подарок из Японии. Депутаты также получили благодарственные письма.

По словам Михаила Кривошеина, киокушин каратэ помогает воспитывать сильных и целеустремленных спортсменов. Он выразил надежду, что участие в турнире станет для ребят стимулом двигаться дальше, ставить новые задачи и добиваться высоких результатов.