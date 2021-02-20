Когда Великий пост в 2021 году

Что нельзя есть во время Великого поста, а что можно?

Согласно Церковному уставу, в Великий пост запрещено употреблять продукты животного происхождения – молоко, мясо, яйца. Также к числу запретных относится и рыба. Но для нее сделано послабление: дважды в пост ее все же можно есть – в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное Воскресенье.

Растительное масло в Великий пост добавлять в еду можно, но преимущественно по выходным и в несколько будних дней. Алкоголь пить нельзя, за исключением праздников или выходных, когда разрешено немного вина.

Пища постящегося должна быть недорогой, простой и состоять в основном из круп, овощей, фруктов, сухофруктов, грибов, орехов. В то же время пост – это не строгая диета и сидеть впроголодь в этот период совсем не нужно.