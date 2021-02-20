Суббота, 20 Февраль, 08:34

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,97
€ 89,54
-16°


4139031 +13433
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Когда Великий пост в 2021 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, зачем он нужен и от чего придется отказаться на полтора месяца
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Великий пост – самый важный, самый строгий и долгий в Православной церкви. В течение 48 дней верующие ограничивают себя в пище, развлечениях, отказываются от многих привычных вещей. Зачем это нужно, когда он наступает в 2021 году и что нельзя делать в Великий пост – читайте в материале amic.ru.

1
И когда начнется Великий пост в 2021 году?
Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные, так как зависят от Пасхи. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед этим светлым праздником. В 2021 году Великий пост начнется с 15 марта и продлится по 1 мая.
2
В чем суть Великого поста и зачем он нужен?

Великий пост делится на две неравные части – святую Четыредесятницу и Страстную седмицу. Первая часть – святая Четыредесятница – называется так, потому что длится сорок дней в память о сорокадневном блуждании израильтян по пустыне, 40-дневном посте пророка Моисея и 40-дневном посте Иисуса Христа также в пустыне. Страстная седмица – седьмая неделя Великого поста – установлена в память о страданиях Иисуса в последние дни его земной жизни.

Суть Великого поста – показать, что дух сильнее тела. Именно поэтому верующие в этот период отказываются от вкусной пищи, лишают себя житейских удобств, развлечений, супружеской близости. Стараются провести время в глубоком самопознании, покаянии, борьбе со страстями и духовном очищении.

3
Что нельзя есть во время Великого поста, а что можно?

Согласно Церковному уставу, в Великий пост запрещено употреблять продукты животного происхождения – молоко, мясо, яйца. Также к числу запретных относится и рыба. Но для нее сделано послабление: дважды в пост ее все же можно есть – в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное Воскресенье.

Растительное масло в Великий пост добавлять в еду можно, но преимущественно по выходным и в несколько будних дней. Алкоголь пить нельзя, за исключением праздников или выходных, когда разрешено немного вина.

Пища постящегося должна быть недорогой, простой и состоять в основном из круп, овощей, фруктов, сухофруктов, грибов, орехов. В то же время пост – это не строгая диета и сидеть впроголодь в этот период совсем не нужно. 

4
Нужно ли готовиться к Великому посту?
Врачи-диетологи говорят, что да, подготовиться нужно. Например, за несколько дней до поста нужно включать в свой рацион больше салатов и овощей. Ведь в период Великого поста долгое время основной пищей будут как раз продукты с большим количеством клетчатки.
5
Что нельзя делать во время Великого поста?

Помните, что пост – это в первую очередь время духовного совершенствования.

  • В Великий пост следует избегать гнева, злобы и раздражительности. Нельзя также совершать отрицательные поступки, делать злые дела, быть в плохом настроении. 
  • В это время стоит отказаться от всех пагубных привычек и страстей, то есть не стоит курить, выпивать, прелюбодействовать.
  • Церковь не рекомендует веселиться, посещать вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Лучше все свободное время потратить на молитву и борьбу со страстями.
  • Во время Великого поста нельзя вступать в брак и венчаться. Праздновать все торжества следует после завершения поста. 
6
Кому разрешены послабления во время Великого поста?
Беременным, больным, служащим, детям. Важно, что эти послабления касаются только пищи, а смысл Великого поста не в том, чтобы изнурить свой организм отказом от еды. Пост – это все-таки время борьбы со страстями, период усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Великий пост-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
08:19
Названа дата проведения Шукшинского фестиваля на Алтае в 2021 году 0
08:04
Блюдо для настоящего защитника: готовим буженину в рассоле. Инфографика 0
07:48
Чайник, собака и улыбка красивой женщины. О чем мечтают мужчины на 23 февраля? 0
07:33
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 0
07:16
Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года? 0
07:03
Глава алтайского Минспорта призвал коллег из регионального правительства прийти в спортзал 0
06:51
"Коммерческий проект". Алтайские власти прокомментировали ситуацию с КВН 0
06:39
Полицейские помогли забывчивой пенсионерке найти кошелек в Рубцовске 1
06:17
Когда Великий пост в 2021 году 0
06:03
Ветер и гололедица. О погоде в Алтайском крае 20 февраля 0
00:20
"Тестик на наличие мозга": алтайская чиновница о закрытии региональной лиги КВН 4
22:40
Курс биткоина впервые в истории превысил 53 тысячи долларов 0
22:15
Полицейский спас жителя алтайского села от гибели в пламени 0
21:38
Алтайского виноградаря Вагнера освободили от долгов в 446 млн рублей 4
21:03
Глава Алтайпищепрома рассказал о новых субсидиях алтайским пекарям 1
20:37
Жителям алтайских городов предложили выбрать фасады зданий для граффити 0
20:11
На дорогу до горнолыжного комплекса в Белокурихе выделили 565 млн рублей 0
19:42
Убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза за 2020 год 1
19:13
В Алтайпищепроме раскрыли планы нового собственника барнаульского элеватора 0
18:37
Алтайского депутата попросили больше не нарушать антикоррупционное законодательство 0
18:09
На ТЭЦ в Яровом в очередной раз остановили котел 0
17:52
Россияне не заметили, что власти сдерживают цены на продукты 0
17:40
Пропавшую полмесяца назад 14-летнюю рубцовчанку нашли в Питере 1
17:27
"13 колотых ран". Названа причина смерти годовалой Вари Голошубовой в ЦРБ на Алтае 9
17:15
От бокса до хоккея. Подборка интересных спутниковых каналов для мужчин 0
17:02
КПРФ запретили проводить уже согласованный митинг против политических репрессий в Барнауле 9
16:53
Показатель готовности Алтайского края к зиме оказался рекордно высоким 6
16:42
Бумажка на бумажку. Как российские чиновники усложнили жизнь экспортерам артемии 0
16:30
Бизнес от сердца. Где находят работу люди из уязвимых слоев населения 0
16:16
Коттедж с вертолетной площадкой продают под Барнаулом 5
16:03
FM-Продакшн стала партнером БК "Барнаул". Благодаря Медиагруппе – в клубе суперигрок 2
15:52
Более 13 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:40
Названа цель визита премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край 3
15:28
"Глупость чиновников": Виталий Гасаев высказался о закрытии лиги КВН на Алтае 11
15:16
В Барнауле появилась вода с мужским характером 0
15:05
Еще 14 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 привезли в Алтайский край 0
14:54
Алтайкрайстат подсчитал число мужчин в регионе 0
14:44
Нужный прецедент. На Алтае условно осудили браконьеров, добывавших ценный биоресурс 0
14:31
СК проводит проверку из-за возгорания на Бийской ТЭЦ, где пострадали два человека 0
14:22
В ожидании Мишустина, рост уровня жизни и трагедия для системы МЧС. Главное за неделю 4
14:10
Экспорт товаров из России упал за год на 20% 0
13:58
Бомбу в здании службы судебных приставов в Барнауле не нашли 1
13:43
Российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с ковидом 0
13:30
В Алтайском крае перекрыли дорогу на въезд в Казахстан 0
13:15
Власти Алтайского края договариваются о снижении цены тракторов 1
13:01
Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе 5
12:58
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала способы повысить доступность ипотеки 0
12:46
Родителям школьников в Алтайском крае дадут компенсации "в один клик" 0
12:32
Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую 19
12:20
Алтайские профсоюзы зовут Томенко обсудить зарплаты бюджетников 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.