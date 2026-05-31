15-летний подросток утонул при попытке переплыть реку на Алтае

Возбуждено уголовное дело

31 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

15-летний подросток утонул на реке Алей в селе Новоалександровка Рубцовского района, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю. Инцидент произошел днем 30 мая.

«Трое братьев без разрешения взрослых ушли купаться на реку Алей. При попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура начала проверку причин и условий произошедшего, соблюдения федерального законодательства. Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела

В настоящее время идут поисковые мероприятия. Следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Алтайское МЧС опубликовало фото с места на Алее, где утонул 15-летний подросток