Алтайское МЧС опубликовало фото с места на Алее, где утонул 15-летний подросток

Юноша начал тонуть, пытаясь переплыть водоем, — братья пытались спасти его, но не смогли

31 мая 2026, 15:10, ИА Амител

15-летний подросток утонул на реке Алей в Рубцовском районе. ГУ МЧС по Алтайскому краю публикует фото с места трагедии:

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Напомним, ранее о происшествии сообщили в СУ СК по краю. Инцидент произошел днем 30 мая в селе Новоалександровка. Как рассказали следователи, трое братьев без разрешения взрослых ушли купаться, при попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как добавили в МЧС, для поисковых работ привлечены водолазы из Рубцовска, полицейские, местные жители, а также оперативная группа четвертого пожарно-спасательного отряда.

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз призывает родителей (законных представителей) к предельной бдительности. Категорически запрещается разрешать детям посещать водоемы без сопровождения взрослых, особенно в местах, не предназначенных для купания: с обрывистыми берегами, сложным рельефом дна и неизвестной глубиной», — подчеркнули в ведомстве.