Лобовое ДТП произошло в Горно-Алтайске на улице Бийской, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Honda CR-V.

В результате аварии травмы получила 25-летняя пассажирка иномарки Honda. Ей оказана медицинская помощь. Осмотревшие ее медики заключили, что госпитализация не требуется.

От тестирования на алкоголь в крови водитель Chevrolet отказался. В отношении него возбуждены три административных дела: по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ ("Управление машиной, не имея при себе документов на право управления им и страхового полиса ОСАГО"), по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения") и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда").