Бийские дети "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке

Дети прыгали на автомобиле и стекла выбивали / Фото: vk.com/incident_22

Дети в Бийске разломали автомобиль, припаркованный практически на детской площадке, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Увидел машину за офисом "Билайн" на детском... вроде неплохая машинка. Дети прыгали и стекла выбивали. Может кто знает, жалко авто", — рассказал автор фото.

В комментариях к публикации отмечается, что в данном районе еще и не такое можно увидеть, называя его "пьяным кварталом".

"Что сказать, дети из неблагополучных семей — в 90%. Ничего удивительного", — пишут местные жители.

Судя по комментариям, уже и вычислили детей. "Да бесполезно с ними разговаривать. Мы их с "Зоомира" одно время часто выгоняли — у животных клетки открывают, лезут к ним. В очередной раз, когда их выгнали, они нам магазин вишней обкидали, ну а потом и до машины добрались", — рассказывает Светлана.

В прошлом году школьники в Барнауле пытались разобрать чужой автомобиль во дворе дома.