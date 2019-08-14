Китай, Германия, Нигерия – что связывает эти страны с маленьким поселком Новые зори в Алтайском крае? Все просто: активные студенты этих и многих других государств на неделю переезжают в международный детский лагерь "Крылатых", где обучают и сами получают новые знания, находят друзей, работают над социальными проектами. 11 августа на базе лагеря состоялось торжественное открытие многопрофильной образовательной смены "Международная летняя детская деревня "Алтай-2019" (МЛДД). Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций проводит ее в 27-й раз. Почти за треть века изменились образовательные подходы, способы коммуникации, но идея – сотрудничество без границ – сохранилась.

Дети привозят детей

Детская деревня "Алтай" заработала в 1992 году. Первым участникам уже за 40, некоторые из них отправляют в "Крылатых" на международную смену (в лагере ее называют "международка") своих детей.

"Начало 90-х – сложное время для нашей страны, рушились годами налаженные отношения в сфере политики, экономики, культуры, – отметила Ирина Долгова, заместитель председателя правительства Алтайского края. – Но именно в это время родился проект дружбы, культуры и мира под названием "Международная летняя деревня "Алтай". Сегодня она стала эксклюзивом, брендом Алтайского края. Первые участники добились успехов в разных видах деятельности: бизнесе, экономике, медицине, науке. Все они продолжают поддерживать тесные отношения друг с другом, потому что в свое время прошли серьезную школу дружбы в деревне".

Участники "международки" – лидеры детских, молодежных организаций, лауреаты и дипломанты районных, городских, краевых конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, активисты школьного самоуправления. Всем – от 14 до 17 лет. Но в столь юном возрасте многие участники уже имеют награды международного уровня в разных областях.

Оксана Зуева, воспитанница бийского бального клуба "Геликон" – бронзовый призер чемпионата Алтайского края по танцевальному спорту, лауреат краевых и всероссийских фестивалей. Павел Осколков из города Курганинска (Краснодарский край) – победитель международного фестиваля "Детство без границ" и конкурсной программы фестиваля культур всероссийского детского центра "Орленок". Барнаулец Кирилл Швейко – мастер спорта международного класса по русскому жиму, мастер спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Именно эти ребята поднимали флаги России, Алтайского края, международной деревни на церемонии открытия лагеря.

"Детская деревня позволяет развивать творческий потенциал ребят, приехавших не только из Алтайского края, но и других регионов и стран. Единство через различие опытов, традиций, практик – в этом особенность международной смены. В лагере будут действовать 25 образовательных площадок для тех, кто хочет посвятить себя управлению, политике, творчеству, праву, инновациям. Всегда есть какая-то изюминка, которая отвечает вызову времени. Это, конечно, интересно ребятам, которые приезжают вновь и вновь. Некоторые, став взрослыми и успешными людьми, привозят своих детей", – отмечает Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.

"Вам на 10 дней предстоит стать гражданами единого государства, со своими законами, ответственностью, правами, – обратилась к участникам Ирина Долгова. – Именно здесь вы научитесь принимать решения, слышать друг друга. Молодежная деревня – образовательная площадка, здесь собрались самые активные, инициативные юноши и девушки. В течение этого времени вы познакомитесь с основами различных профессий. Кто знает, может быть именно деревня поможет вам с выбором жизненного пути".

Дружба без границ

В 2019 году в "международке" работает 10 отрядов-дружин: "Олимпийская", "Спасательная", "Солнечная", "Праводеловая", "Стремительная", "Отважная", "Правоохранительная", "Радужная", "Инновационная", "Творческая". Организованы 60 практико-ориентированных школ, 30 образовательных площадок, мастер-классы, спецкурсы, центр профориентации.

Работает и Международный студенческий педагогический отряд "Единство", который состоит из студентов, приехавших из Казахстана, Монголии, Армении, Китая, Германии, Нигерии, Индонезии, Зимбабве, Лаоса, Камеруна, Египта и других стран. В международной смене примут участие почти 1 000 человек.

Федеральный инспектор в Алтайском крае Александр Заболотный вспомнил, что в 2017 году международную смену посетил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло и остался доволен проектом, его идеей, концепцией.

"Встреча произвела на него сильное впечатление. Сергей Иванович сказал, что такой проект, работающий с подростковыми и детскими и общественными организациями, – единственный в России. Его необходимо поддерживать и развивать. Мы видим, какие усилия прилагают и организаторы, и правительство Алтайского края, чтобы участники чувствовали себя комфортно", – отметил Заболотный.

Татьяна Ильюченко, председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания, добавила, что "международка" – бренд Алтайского края", а те, кто побывал здесь однажды, возвращаются вожатыми и педагогами.

"Международная летняя детская деревня "Алтай-2019" будет работать до 19 августа. Затем участников проекта ждет учеба, а после многие школьники и студенты из Алтайского края, городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья вновь соберутся в маленьком алтайском поселке.