Песня "Сигма-бой" неожиданно стала хитом среди европейцев на курортах Египта

18 апреля 2026, 19:32, ИА Амител

В отелях Египта российская музыка неожиданно стала популярной среди европейских туристов с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, на курортах регулярно включают российские треки, под которые танцуют дети из Германии, Франции и других стран. В частности, речь идет о песнях "Сигма-бой" и "Помогатор" из мультсериала Фиксики.

Композиция "Сигма-бой", которую исполняет дуэт Betsy и Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро получила мировую известность. Трек стал вирусным в TikTok, на YouTube и в Spotify, где некоторое время возглавлял глобальный чарт Viral 50.

Отмечается, что именно под эти песни на анимационных программах активно танцуют дети европейских туристов, отдыхающих в египетских отелях.