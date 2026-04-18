Песня "Сигма-бой" неожиданно стала хитом среди европейцев на курортах Египта
Под эту композицию на анимационных программах активно танцуют дети европейских туристов
18 апреля 2026, 19:32, ИА Амител
В отелях Египта российская музыка неожиданно стала популярной среди европейских туристов с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, на курортах регулярно включают российские треки, под которые танцуют дети из Германии, Франции и других стран. В частности, речь идет о песнях "Сигма-бой" и "Помогатор" из мультсериала Фиксики.
Композиция "Сигма-бой", которую исполняет дуэт Betsy и Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро получила мировую известность. Трек стал вирусным в TikTok, на YouTube и в Spotify, где некоторое время возглавлял глобальный чарт Viral 50.
Отмечается, что именно под эти песни на анимационных программах активно танцуют дети европейских туристов, отдыхающих в египетских отелях.
21:06:12 18-04-2026
деградация налицо
11:35:56 19-04-2026
гость (21:06:12 18-04-2026) деградация налицо...
Когда не знаешь английского языка. А когда знаешь... )))) Так же и с русским.
07:50:36 20-04-2026
анафеме придайте уже, автора и исполнителя