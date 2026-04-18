Песня "Сигма-бой" неожиданно стала хитом среди европейцев на курортах Египта

Под эту композицию на анимационных программах активно танцуют дети европейских туристов

18 апреля 2026, 19:32, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
В отелях Египта российская музыка неожиданно стала популярной среди европейских туристов с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, на курортах регулярно включают российские треки, под которые танцуют дети из Германии, Франции и других стран. В частности, речь идет о песнях "Сигма-бой" и "Помогатор" из мультсериала Фиксики.

Композиция "Сигма-бой", которую исполняет дуэт Betsy и Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро получила мировую известность. Трек стал вирусным в TikTok, на YouTube и в Spotify, где некоторое время возглавлял глобальный чарт Viral 50.

Отмечается, что именно под эти песни на анимационных программах активно танцуют дети европейских туристов, отдыхающих в египетских отелях.

гость

21:06:12 18-04-2026

деградация налицо

Гость

11:35:56 19-04-2026

гость (21:06:12 18-04-2026) деградация налицо...
Когда не знаешь английского языка. А когда знаешь... )))) Так же и с русским.

гость

07:50:36 20-04-2026

анафеме придайте уже, автора и исполнителя

