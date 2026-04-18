Священник объяснил, нужно ли обязательно идти на кладбище на Радоницу

Ключевым элементом традиции праздника считается молитва и память об ушедших

18 апреля 2026, 17:36, ИА Амител

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) прокомментировал распространенные представления о Радонице и заявил, что мнение о том, будто умершие "ждут у ворот кладбища", не связано с православной традицией. По его словам, главное в этот день — молитвенное поминовение, а не обязательное посещение мест захоронения, пишет aif.ru.

Радоница в этом году отмечается 21 апреля. В народной среде существует поверье, что в этот день умершие якобы ожидают своих близких на кладбищах и могут "расстраиваться", если их не навестят. Однако, как подчеркнул священнослужитель, подобные представления не имеют отношения к церковной практике.

«Это чисто народное поверье, которое никакого отношения к церковному поминовению не имеет. Конечно, на Радоницу желательно побывать на кладбище, но это не обязательно. Можно съездить и в понедельник, и в воскресенье или в среду. Ничего катастрофического в этом не будет», — пояснил он.

По словам иеромонаха, смысл Радоницы заключается в поминовении усопших, которое может проходить не только на кладбище. Верующие могут прийти в храм, помолиться и заказать церковное поминовение.