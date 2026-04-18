Священник объяснил, нужно ли обязательно идти на кладбище на Радоницу
Ключевым элементом традиции праздника считается молитва и память об ушедших
18 апреля 2026, 17:36, ИА Амител
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) прокомментировал распространенные представления о Радонице и заявил, что мнение о том, будто умершие "ждут у ворот кладбища", не связано с православной традицией. По его словам, главное в этот день — молитвенное поминовение, а не обязательное посещение мест захоронения, пишет aif.ru.
Радоница в этом году отмечается 21 апреля. В народной среде существует поверье, что в этот день умершие якобы ожидают своих близких на кладбищах и могут "расстраиваться", если их не навестят. Однако, как подчеркнул священнослужитель, подобные представления не имеют отношения к церковной практике.
«Это чисто народное поверье, которое никакого отношения к церковному поминовению не имеет. Конечно, на Радоницу желательно побывать на кладбище, но это не обязательно. Можно съездить и в понедельник, и в воскресенье или в среду. Ничего катастрофического в этом не будет», — пояснил он.
По словам иеромонаха, смысл Радоницы заключается в поминовении усопших, которое может проходить не только на кладбище. Верующие могут прийти в храм, помолиться и заказать церковное поминовение.
«Если человек живет в другом регионе, он может просто помянуть своих умерших близких, пойти в храм, заказать церковное поминовение», — добавил Феодорит.
18:31:12 18-04-2026
Поповская никчемная суета. "Библия описывает смерть как результат греха, при котором человек перестает существовать сознательно, часто сравнивая это состояние со «сном» или «покоем» до воскресения. Мертвые не знают ничего, не имеют мыслей или чувств, "ожидая" день Воскресенья".
19:02:48 18-04-2026
Ну, батюшкам лишь бы в храм шли да денежку несли
20:01:15 18-04-2026
В Библии в семи местах сказано-душа умирает вместе с телом...ни р каком воскрешении и речи быть не может...
00:04:14 19-04-2026
Константин (20:01:15 18-04-2026) В Библии в семи местах сказано-душа умирает вместе с телом..... ну вот вы и умрете насовсем, по вере Вашей и воздастся.
07:13:53 19-04-2026
Гость (00:04:14 19-04-2026) ну вот вы и умрете насовсем, по вере Вашей и воздастся. ... не хочу вас расстраивать, но вы тоже умрете насовсем. просто примите этот факт. выздоравливайте!
00:03:18 19-04-2026
мне как то кажется, что вот сюда точно Церкви не нужно влезать, человек сам по совести решит как и когда ему помянуть умершего папу или маму или ребенка!! совсем уже. или Информацию подали коряво снова тут
09:33:43 19-04-2026
По таким текстам создается впечатление, что славяне в древности весной не работали. Только праздновали, пели песни, водили хороводы и выбирали невест. Хотя на самом деле это было далеко не так.