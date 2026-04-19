Россиян могут арестовать за публикацию "демонического" числа в соцсетях

Российская судебная практика показала, что грозит гражданам за публикации запрещенных символик

19 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Размещение в социальных сетях числа 666 может рассматриваться как пропаганда запрещенного в Российской Федерации и признанного экстремистским международного движения сатанизма*. Это выяснили РИА Новости, изучив судебные акты.

Судебные инстанции установили, что к международным эмблемам сатанистов относятся перевернутый христианский крест с четырьмя концами, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма) и изображение Бафомета*.

В постановлениях судов отмечается, что наиболее распространенные визуальные модификации включают пентаграмму, вписанную в одинарный или двойной круг, семеричный символ, иногда в сочетании с изображением Бафомета, а также число 666.

Так, в Тюмени местный житель был оштрафован на тысячу рублей за публикацию в социальной сети изображений Бафомета, цифры 666, перевернутой пентаграммы и упоминаний о ритуале жертвоприношения.

Житель Воронежа также был признан виновным в распространении экстремистской символики и оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" трех шестерок, пентаграммы, перевернутого христианского креста и надписи Satan.

В Томске мужчина подвергся административному аресту, продемонстрировав в спецприемнике свои татуировки, включая число 666 на большом пальце левой руки и нацистские руны на среднем пальце той же руки.

Согласно материалам дела, проведенное исследование показало, что три шестерки олицетворяют "число зверя", относящееся к сатанинской символике. В итоге мужчине было назначено дополнительное наказание в виде 14 суток административного ареста.

Верховный суд Российской Федерации своим решением от июля 2025 года классифицировал "Международное движение сатанизма"* как экстремистское, запретив его деятельность на территории России.

Действия, связанные с пропагандой или публичным демонстрированием символики экстремистских организаций, влекут за собой наложение административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей или административный арест сроком до пятнадцати суток.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено