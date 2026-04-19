Россиян могут арестовать за публикацию "демонического" числа в соцсетях
Российская судебная практика показала, что грозит гражданам за публикации запрещенных символик
19 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
Размещение в социальных сетях числа 666 может рассматриваться как пропаганда запрещенного в Российской Федерации и признанного экстремистским международного движения сатанизма*. Это выяснили РИА Новости, изучив судебные акты.
Судебные инстанции установили, что к международным эмблемам сатанистов относятся перевернутый христианский крест с четырьмя концами, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма) и изображение Бафомета*.
В постановлениях судов отмечается, что наиболее распространенные визуальные модификации включают пентаграмму, вписанную в одинарный или двойной круг, семеричный символ, иногда в сочетании с изображением Бафомета, а также число 666.
Так, в Тюмени местный житель был оштрафован на тысячу рублей за публикацию в социальной сети изображений Бафомета, цифры 666, перевернутой пентаграммы и упоминаний о ритуале жертвоприношения.
Житель Воронежа также был признан виновным в распространении экстремистской символики и оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" трех шестерок, пентаграммы, перевернутого христианского креста и надписи Satan.
В Томске мужчина подвергся административному аресту, продемонстрировав в спецприемнике свои татуировки, включая число 666 на большом пальце левой руки и нацистские руны на среднем пальце той же руки.
Согласно материалам дела, проведенное исследование показало, что три шестерки олицетворяют "число зверя", относящееся к сатанинской символике. В итоге мужчине было назначено дополнительное наказание в виде 14 суток административного ареста.
Верховный суд Российской Федерации своим решением от июля 2025 года классифицировал "Международное движение сатанизма"* как экстремистское, запретив его деятельность на территории России.
Действия, связанные с пропагандой или публичным демонстрированием символики экстремистских организаций, влекут за собой наложение административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей или административный арест сроком до пятнадцати суток.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
19:41:50 19-04-2026
У нас в стране уже не за что наказывать, решили за наколки? Может, минобороны лучше проверить, заодно и одного из бывших руководителей.
20:06:46 19-04-2026
"...Размещение в социальных сетях числа 666 может рассматриваться как пропаганда..."
🤣
У меня один вопрос. Чиновники на психиатрию вообще никак освидетельствование не проходят? То есть, если в рамках дозволенного пердит и кашляет, уже может исполнять обязанности?
20:07:35 19-04-2026
Водителей с такими номерами будут брать? На дорогах часто вижу и ведут они себя по-хамски.
20:43:17 19-04-2026
Запретить цифры 6 и 9! Совсем уже чокнулись.
22:32:06 19-04-2026
Прежде бы власовский флаг запретили, реющий над страной как символ победы иуд!
05:19:29 20-04-2026
Наглядный пример,отсутствия грамоты.
07:03:33 20-04-2026
ну и когда святую инквизицию утвердят?
07:24:09 20-04-2026
У кого, что болит, тот о том и говорит
07:50:12 20-04-2026
Святая инквизиция! Когда уже будете жечь на кострах за инакомыслие?
08:38:19 20-04-2026
У меня очень сильные сомнения, что государство наше является светским.
08:50:16 20-04-2026
Так в этой статье есть такое "число" - запретить статью, автора посадить ! Да?
09:31:28 20-04-2026
а говорить в слух еще можно? шишот шистьдисьят шест
10:06:02 20-04-2026
Религия говорит что Сатана существует. Как можно запретить то, что есть? Хотя как говорил Бодлер: "Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует"
P.S.
Мой номер 245
На телогреечке печать
А раньше жил я на Таганке
Учил босоту помогать бедным, больным и убогим.
10:49:19 20-04-2026
Не помню в какой стране это число считается счастливым, а вообще это просто число и наделять его какими-то символами, это суеверие.
15:16:16 20-04-2026
кипит наш разум возмущенный
15:35:09 20-04-2026
"перевернутый христианский крест с четырьмя концами"
То есть крест Святого Петра?
А вообще, с каждым днем все больше кажется, что мы живем в дурдоме