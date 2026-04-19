Россиян могут арестовать за публикацию "демонического" числа в соцсетях

Российская судебная практика показала, что грозит гражданам за публикации запрещенных символик

19 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Размещение в социальных сетях числа 666 может рассматриваться как пропаганда запрещенного в Российской Федерации и признанного экстремистским международного движения сатанизма*. Это выяснили РИА Новости, изучив судебные акты.

Судебные инстанции установили, что к международным эмблемам сатанистов относятся перевернутый христианский крест с четырьмя концами, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма) и изображение Бафомета*.

В постановлениях судов отмечается, что наиболее распространенные визуальные модификации включают пентаграмму, вписанную в одинарный или двойной круг, семеричный символ, иногда в сочетании с изображением Бафомета, а также число 666.

Так, в Тюмени местный житель был оштрафован на тысячу рублей за публикацию в социальной сети изображений Бафомета, цифры 666, перевернутой пентаграммы и упоминаний о ритуале жертвоприношения.

Житель Воронежа также был признан виновным в распространении экстремистской символики и оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" трех шестерок, пентаграммы, перевернутого христианского креста и надписи Satan.

В Томске мужчина подвергся административному аресту, продемонстрировав в спецприемнике свои татуировки, включая число 666 на большом пальце левой руки и нацистские руны на среднем пальце той же руки.

Согласно материалам дела, проведенное исследование показало, что три шестерки олицетворяют "число зверя", относящееся к сатанинской символике. В итоге мужчине было назначено дополнительное наказание в виде 14 суток административного ареста.

Верховный суд Российской Федерации своим решением от июля 2025 года классифицировал "Международное движение сатанизма"* как экстремистское, запретив его деятельность на территории России.

Действия, связанные с пропагандой или публичным демонстрированием символики экстремистских организаций, влекут за собой наложение административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей или административный арест сроком до пятнадцати суток.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Комментарии 16

гость

19:41:50 19-04-2026

У нас в стране уже не за что наказывать, решили за наколки? Может, минобороны лучше проверить, заодно и одного из бывших руководителей.

Кхм...

20:06:46 19-04-2026

"...Размещение в социальных сетях числа 666 может рассматриваться как пропаганда..."
🤣
У меня один вопрос. Чиновники на психиатрию вообще никак освидетельствование не проходят? То есть, если в рамках дозволенного пердит и кашляет, уже может исполнять обязанности?

Гость

20:07:35 19-04-2026

Водителей с такими номерами будут брать? На дорогах часто вижу и ведут они себя по-хамски.

Гость

20:43:17 19-04-2026

Запретить цифры 6 и 9! Совсем уже чокнулись.

Гость

22:32:06 19-04-2026

Прежде бы власовский флаг запретили, реющий над страной как символ победы иуд!

Гость

05:19:29 20-04-2026

Наглядный пример,отсутствия грамоты.

Гость

07:03:33 20-04-2026

ну и когда святую инквизицию утвердят?

Гость

07:24:09 20-04-2026

У кого, что болит, тот о том и говорит

Гость

07:50:12 20-04-2026

Святая инквизиция! Когда уже будете жечь на кострах за инакомыслие?

Гость

08:38:19 20-04-2026

У меня очень сильные сомнения, что государство наше является светским.

Гость++

08:50:16 20-04-2026

Так в этой статье есть такое "число" - запретить статью, автора посадить ! Да?

шипилявю

09:31:28 20-04-2026

а говорить в слух еще можно? шишот шистьдисьят шест

Гость

10:06:02 20-04-2026

Религия говорит что Сатана существует. Как можно запретить то, что есть? Хотя как говорил Бодлер: "Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует"
P.S.
Мой номер 245
На телогреечке печать
А раньше жил я на Таганке
Учил босоту помогать бедным, больным и убогим.

Гость

10:49:19 20-04-2026

Не помню в какой стране это число считается счастливым, а вообще это просто число и наделять его какими-то символами, это суеверие.

Гость

15:16:16 20-04-2026

кипит наш разум возмущенный

Гость

15:35:09 20-04-2026

"перевернутый христианский крест с четырьмя концами"

То есть крест Святого Петра?

А вообще, с каждым днем все больше кажется, что мы живем в дурдоме

