Такой день. Возвращение памятника Ленину и убийство Люцифера пилкой для ногтей

О главных событиях за 18 апреля

18 апреля 2026, 23:33, ИА Амител

В Барнауле букинисты спасли от уничтожения редкие церковные книги XIX века, которые прежние владельцы сдали на макулатуру. В руки экспертов попали два антикварных издания — "Евангелие" и "Житие Николая Мирликийского", посвященное святому Николаю Чудотворцу. Последняя книга, по его словам, была напечатана еще в 1808 году в Почаевской типографии, где выпускали литературу для старообрядцев.

В Барнауле начали приводить в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и военные мемориалы. Работы проводит "Специализированная похоронная служба". Сотрудники организации обследовали кладбища и составили перечень участков, где требуется уборка. В настоящее время они уже приступили к очистке территорий — убирают мусор, ветки и сухую листву с мест захоронений ветеранов.

В Барнауле на площади Советов вернули на место памятник Владимиру Ленину после масштабной реставрации. Скульптуру уже установили на постамент, однако работы еще не завершены. Реставраторам предстоит зашлифовать сколы, закрепить буквы на основании и провести финальную очистку — помывку памятника запланировали на ближайший понедельник.

Жители Новоалтайска пожаловались на опасные случаи выгула собак в общественных местах. Горожане все чаще сталкиваются с животными без поводков и намордников. И отмечают, что подобные ситуации вызывают тревогу, особенно когда речь идет о крупных и потенциально опасных породах.

В Новичихинском районе продолжат ремонт ключевой автодороги Поспелиха — Новичиха — Волчиха. Специалисты Южного ДСУ приведут в порядок отрезок с 46-го по 52-й километр длиной 6 км. Сумма средств, выделенных на проведение работ, составляет 200 млн рублей.

В Яровом стали известны новые подробности убийства, произошедшего 11 апреля. Во время застолья 38-летний мужчина напал на своего знакомого и убил его, используя подручные предметы, в том числе пилку для ногтей. На допросе подозреваемый заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и, по его словам, приятель показался ему Люцифером, сказавшим "Я твоя смерть".