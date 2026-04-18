В Барнауле часть улицы Петра Сухова осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии

18 апреля 2026, 10:03, ИА Амител

В Барнауле на улице Петра Сухова устраняют повреждение водопровода, из-за чего в ряде домов временно отключено холодное водоснабжение. Завершить ремонт планируется к вечеру, для жителей организован подвоз воды.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", авария произошла на сети диаметром 200 мм в водопроводном колодце по адресу ул. П. Сухова, 9а/1. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

На время ремонта без холодной воды остались несколько многоквартирных домов на улицах Петра Сухова и Чудненко. В их числе дома по адресам: ул. П. Сухова, 2а, 2в (две 12-этажки), 6 (двухэтажный дом), 9а/1 и 9а/2, а также дома № 9, 11 и 18 по улице Чудненко.

Ограничения затронули и другие объекты. Воды нет в административном здании по адресу ул. П. Сухова, 4а, а также в детском саду на улице П. Сухова, 9б.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз. Он осуществляется с 10:30 по адресу ул. Чудненко, 9.

По информации коммунальной службы, ориентировочное время завершения работ — 20:30.