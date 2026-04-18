В России результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный вид
Заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде
18 апреля 2026, 12:36, ИА Амител
В России результаты медицинского освидетельствования водителей планируют перевести в электронный формат и направлять напрямую в ГИБДД. Об этом говорится в материалах Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, эта мера входит в задачи цифровизации здравоохранения на 2026 год. Электронный формат затронет не только водителей, но и процедуры медосвидетельствования для частных охранников и детективов.
Предполагается, что заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде и автоматически передаваться в Госавтоинспекцию.
Кроме того, планируется расширение онлайн-сервисов в сфере обращения лекарственных средств, включая перевод соответствующих услуг в электронный формат на портале "Госуслуги".
13:56:52 18-04-2026
Как бы еще психдиспансер и нарколога пройти без мытарств и проволочек?
00:12:29 19-04-2026
Гость (13:56:52 18-04-2026) Как бы еще психдиспансер и нарколога пройти без мытарств и п... запишитесь и пройдете через 20 минут, что за нытьё
18:42:10 18-04-2026
"Предполагается, что заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде и автоматически передаваться в Госавтоинспекцию"----------- Как все это не надежно.
00:11:50 19-04-2026
дада, чтобы было легче удалить!! ловко