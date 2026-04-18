В России результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный вид

Заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде

18 апреля 2026, 12:36, ИА Амител

Водитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России результаты медицинского освидетельствования водителей планируют перевести в электронный формат и направлять напрямую в ГИБДД. Об этом говорится в материалах Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, эта мера входит в задачи цифровизации здравоохранения на 2026 год. Электронный формат затронет не только водителей, но и процедуры медосвидетельствования для частных охранников и детективов.

Предполагается, что заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде и автоматически передаваться в Госавтоинспекцию.

Кроме того, планируется расширение онлайн-сервисов в сфере обращения лекарственных средств, включая перевод соответствующих услуг в электронный формат на портале "Госуслуги".

Комментарии 4

Гость

13:56:52 18-04-2026

Как бы еще психдиспансер и нарколога пройти без мытарств и проволочек?

Гость

00:12:29 19-04-2026

Гость (13:56:52 18-04-2026) Как бы еще психдиспансер и нарколога пройти без мытарств и п... запишитесь и пройдете через 20 минут, что за нытьё

Гость

18:42:10 18-04-2026

"Предполагается, что заключения по итогам обследований будут оформляться в цифровом виде и автоматически передаваться в Госавтоинспекцию"----------- Как все это не надежно.

Гость

00:11:50 19-04-2026

дада, чтобы было легче удалить!! ловко

