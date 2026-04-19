Спасатели МЧС обнаружили тело мужчины в сгоревшем доме в Алтайском крае

Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления

19 апреля 2026, 15:17, ИА Амител

Пожар / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

В Мамонтовском районе Алтайского края произошла трагедия. Как рассказали в краевом МЧС, в селе Черная Курья случился пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина.

На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений огонь охватил перегородку, пол и личные вещи. Возгорание удалось ликвидировать на площади около 15 квадратных метров. Для тушения привлекались четыре сотрудника МЧС и две единицы спецтехники.

«По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления — вероятно, произошел перекал печи», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС России напомнили жителям о базовых правилах пожарной безопасности: не перекаливать печь, не оставлять топящуюся печь без присмотра, регулярно проверять исправность дымохода и обязательно устанавливать пожарный извещатель. Ранее сообщалось, что в Барнауле из горящего многоквартирного дома эвакуировали шесть человек.