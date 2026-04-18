Более 600 библиотек Алтайского края присоединятся к акции "Библионочь"

18 апреля 2026, 21:04, ИА Амител

В Алтайском крае 24 апреля пройдет ежегодная акция "Библионочь" — к ней присоединятся 676 библиотек региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.

В этом году мероприятия посвятят Году единства народов России, 300-летию горного дела на Алтае и 150-летию Союза театральных деятелей РФ. По всему краю запланированы лекции, мастер-классы, выставки и интерактивные площадки.

Одной из главных площадок традиционно станет Алтайская краевая библиотека имени Шишкова в Барнауле. Здесь с 18:00 пройдет около 40 событий. Самым востребованным форматом станут лекции — их в программе 12. Посетителям расскажут о Горнорудном Алтае, творчестве Булгакова, искусственном интеллекте, театре, истории костюма и даже мемах.

Также для гостей подготовили восемь мастер-классов — можно будет научиться создавать сувениры, иллюстрации, кокошники, травяные чаи и ароматы. В программе — тематические выставки, посвященные истории театра, горного дела, народам России, музыкальным инструментам и художественным работам.

Отдельное место займут викторины с призами — победители получат памятные открытки от художников Ксении Паршиной и Ольги Алексеенко.

Кроме того, весь вечер будет работать площадка "Книговорот", а также ярмарка с книгами, филателистскими и нумизматическими редкостями и изделиями ручной работы.

Вход в "Шишковку" в этот вечер будет осуществляться по читательским билетам, при этом оформить их во время акции не получится.