В Барнауле букинисты спасли от уничтожения две антикварные церковные книги XIX века

Издания оказались в пункте приема макулатуры

18 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле букинисты спасли от уничтожения редкие церковные книги XIX века, которые прежние владельцы сдали на макулатуру. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Как рассказал букинист и основатель музея редкой книги Евгений Хан, в руки специалистов попали два антикварных издания — "Евангелие" и "Житие Николая Мирликийского", посвященное святому Николаю Чудотворцу. Последняя книга, по его словам, была напечатана еще в 1808 году в Почаевской типографии, где выпускали литературу для старообрядцев.

Издания оказались в пункте приема макулатуры, однако благодаря тому, что букинисты поддерживают контакт с такими площадками, книги удалось вовремя перехватить. Несмотря на возраст, оба экземпляра сохранились в хорошем состоянии.

После этого книги отправили на профессиональную реставрацию. "Евангелие" уже нашло нового владельца, а судьба второго издания пока решается — его могут оставить в музее редких книг или передать в Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова.

