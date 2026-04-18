Певица Bearwolf заявила о готовности представить Россию на "Интервидении 2026"

Она также подчеркнула, что не рассматривает других участников как конкурентов

18 апреля 2026, 09:36, ИА Амител

Певица Bearwolf / Фото: соцсети артистки

Певица Bearwolf заявила, что готова представить Россию на конкурсе "Интервидение", если получит соответствующее предложение. Об этом она рассказала РИА Новости.

Артистка отметила, что пока официального приглашения ей не поступало, однако она допускает, что это может произойти.

«Пока еще прямого предложения представлять Россию мне не поступало, хотя мне кажется, что это произойдет. Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова», — сказала певица.

Она также подчеркнула, что не рассматривает других участников как конкурентов.

«Я считаю, что конкуренции в данном случае нет… Думаю, что кого судьба выберет, того и тапки», — добавила она.

Народный артист России Игорь Матвиенко предположил, что Россию на конкурсе в 2026 году могли бы представить Bearwolf или сибирская группа Otyken.

Конкурс "Интервидение" возобновили в 2025 году после длительного перерыва — он прошел на площадке Live Арена в Москве. Тогда Россию представлял Shaman, а победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс планируют провести в Саудовской Аравии.Ранее Bearwolf подала иск в суд к бизнесмену из Татарстана, потребовав почти 20 миллионов рублей. Речь идет о споре, связанном с защитой интеллектуальной собственности.