Певица Bearwolf заявила о готовности представить Россию на "Интервидении 2026"
18 апреля 2026, 09:36, ИА Амител
Певица Bearwolf заявила, что готова представить Россию на конкурсе "Интервидение", если получит соответствующее предложение. Об этом она рассказала РИА Новости.
Артистка отметила, что пока официального приглашения ей не поступало, однако она допускает, что это может произойти.
«Пока еще прямого предложения представлять Россию мне не поступало, хотя мне кажется, что это произойдет. Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова», — сказала певица.
Она также подчеркнула, что не рассматривает других участников как конкурентов.
«Я считаю, что конкуренции в данном случае нет… Думаю, что кого судьба выберет, того и тапки», — добавила она.
Народный артист России Игорь Матвиенко предположил, что Россию на конкурсе в 2026 году могли бы представить Bearwolf или сибирская группа Otyken.
Конкурс "Интервидение" возобновили в 2025 году после длительного перерыва — он прошел на площадке Live Арена в Москве. Тогда Россию представлял Shaman, а победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс планируют провести в Саудовской Аравии.Ранее Bearwolf подала иск в суд к бизнесмену из Татарстана, потребовав почти 20 миллионов рублей. Речь идет о споре, связанном с защитой интеллектуальной собственности.
09:50:58 18-04-2026
а почему бы и нет ?
Голос есть, внешность тоже.
Вот только на Евровидении фрики побеждают.
А учитывая антироссийскую повестку, там вообще нечего делать...
11:20:39 18-04-2026
Шинник (09:50:58 18-04-2026) а почему бы и нет ?Голос есть, внешность тоже.Во... читать внимательно никак?
хотя бы название конкурса.
16:42:59 18-04-2026
Шинник (09:50:58 18-04-2026) а почему бы и нет ?Голос есть, внешность тоже.Во... Вобще то речь об интервидении идет) и эта медведеволк спокойно может там участвовать и даже победить!))
10:53:32 18-04-2026
Когда-то уже писали про неё в отрицательном варианте. Не помню. что именно, только кличку запомнила. И почему Россию будут представлять лица с англоязычными названиями, даже если это Интервидение? Даже Дронова поминают по фамилии, а не о тому, чем он назвалася изначально.
11:37:50 18-04-2026
Светлана (10:53:32 18-04-2026) Когда-то уже писали про неё в отрицательном варианте. Не пом... не ревнуй.
она хотя бы симпатишней и голо сис тей, второго упомянутого вами персонажа.
а может сами споёте, с вашим то именем.
13:02:21 18-04-2026
Такие клички, на самом деле характеризуют наше государство в бессилии, или стыдно именоваться русскими именами или так относимся к этому государству.. Если минусуете, аргументируйте.
16:17:57 18-04-2026
Пофиг. Интервидение е интересует. Буду Евровидение смотреть как обычно)
10:24:20 19-04-2026
Буквы на собачьей мове.
Фтопку.